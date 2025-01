Paweł Wąsek zajął 16. miejsce w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Zawody wygrał Austriak Daniel Tschofenig. Do serii finałowej oprócz Wąska, który był 14. po pierwszym etapie, awansował także z 28. lokaty Piotr Żyła.

Piotr Żyła / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Artykuł jest w trakcie aktualizacji...

Sytuacja po I. etapie

Liderem na półmetku był Austriak Daniel Tschofenig, który uzyskał 141,5 m.

Drugi był Austriak Michael Hayboeck - 145 m, a trzeci Szwajcar Gregor Deschwangen - 138 m.

Awansu do finału nie wywalczył Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 125,5 m, ale przegrał w rywalizacji KO z Niemcem Felixem Hoffmannem - 124 m. Do tego Polak został zdyskwalifikowany za niezgodny z przepisami kombinezon.



Start w Ga-Pa w pierwszej serii zakończył także Jakub Wolny, lądując na 114. metrze. Przegrał w parze z Żyłą, który miał 120 m.



Z finałem pożegnał się także Dawid Kubacki - 121,5 m. Pokonał go w parze Austriak Michael Hayboeck, skacząc 145 m i ustanawiając nowy rekord skoczni. Poprzedni był o metr gorszy i należał do... Kubackiego.



Lider turnieju Austriak Stefan Kraft był ex aequo na 14. pozycji z Wąskiem, po skoku na odległość 131,5 m.