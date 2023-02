Andreas Wellinger wygrał prolog przed weekendowymi zawodami Pucharu Świata na skoczni w Rasnovie. Niemiec skoczył 92 metry. Najlepszy z Polaków, Kacper Juroszek, zajął 15. miejsce.

Andreas Wellinger / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Zawody w Rasnovie to najsłabiej obsadzone zawody w tym sezonie. Większość czołowych zawodników - w tym Polacy - nie pojechali do Rumunii, ponieważ przygotowują się do mistrzostw świata.

Na liście startowej pojawiło się zaledwie 47 zawodników, dlatego kwalifikacje do zawodów zostały zastąpione prologiem.

W nim najlepszy okazał się Andreas Wellinger. Niemiec skoczył 92 metry i wyprzedził dwóch swoich rodaków - Markusa Eisenbichlera (97 m) i Philippa Raimunda (93,5).

Polacy w Rasnovie pojawili się w rezerwowym składzie. Najlepszy z naszych zawodników w prologu był Kacper Juroszek, który skoczył 86,5 m i zajął 15. pozycję. 18. był Jan Habdas (84 m), 23. Tomasz Pilch (84,5 m), a 25. Maciej Kot (87 m).

Pierwsza seria sobotniego konkursu w Rasnovie rozpocznie się o godz. 16:20. Poprzedzi go seria próbna, której początek zaplanowano na 15:15.

W niedzielę odbędą się zawody duetów. Ich start zaplanowano na 16:10.