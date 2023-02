Ruszyła budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk powiedział w piątek, że to obecnie największa modernizacja bazy edukacyjno-sportowej w powiecie. Koszt to 14,7 mln zł. Hala gotowa ma być za rok.

W piątek na budowie hali symbolicznie wbito pierwszą łopatę.

Przy liceum powstanie hala gimnastyczna z dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć ruchowych, szatniami, magazynem i zapleczem technicznym. Pomiędzy szkołą a halą, na wysokości pierwszego piętra, będzie wybudowany łącznik.

Starosta żywiecki Andrzej Kalata powiedział, że na budowę hali powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł z rządowego programu Polski Ład oraz 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak dodał, samorząd z własnych pieniędzy przeznaczył na ten cel 2,2 mln zł.

Wicestarosta Stanisław Kucharczyk podkreślił, że w ramach programu modernizacji bazy sportowo-szkolnej powiat złożył do Polskiego Ładu projekty największych przedsięwzięć i pozyskał 21 mln zł na cztery duże zadania. To jest największe. Koszt budowy to 14,7 mln zł. Na tę inwestycję oczekiwała społeczność nie tylko szkoły, ale i całego Żywca. Ona podniesie na inny poziom infrastrukturę sportową, dostępną nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich – powiedział.

Hala gotowa ma być za rok.