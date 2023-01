Za nami trzy konkursy Pucharu Świata w Sapporo. Weekend skoków narciarskich w Japonii miał dwóch bohaterów: Ryoyu Kobayashiego i Halvora Egnera Graneruda. To Japończyk i Norweg zdobyli przez trzy dni zdecydowanie najwięcej punktów w Pucharze Świata. Dawid Kubacki pozostaje liderem, ale jego przewaga nad Granerudem to teraz tylko 48 punktów.

Dawid Kubacki w trakcie konkursu w Sapporo / KIMIMASA MAYAMA / PAP

Trudno mówić, by sytuacja wymykała się spod kontroli Dawida Kubackiego. On sam na klasyfikację generalną nie zwraca uwagi i skupia się na dobrych skokach. Trzeba jednak przyznać, że ostatnio Polak nie ma szczęścia do warunków, a przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem szybko topnieje. W Zakopanem Norweg wygrał, a Kubacki był drugi. W Sapporo różnica na korzyść Graneruda wypracowana w trzech konkursach była już zdecydowanie większa. Wicelider zdobył w Japonii 220 punktów (3.,2. i 2 miejsce). Kubacki uzbierał ich 154 (2.,4., 11.). Z przewagi wypracowywanej od początku sezonu zostało skromne 48 punktów.

Wyprawy do Japonii nie będzie dobrze wspominał trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Anże Lanisek. Słoweniec w trzech konkursach wywalczył zaledwie 69 punktów i można powiedzieć, ż Polak i Norweg mu odjechali. Do Kubackiego Lanisek traci teraz 223 punkty.

Bez wątpienia konkursy w Sapporo były loteryjne. Wiatr odgrywał istotną rolę. Do tego doszła długa podróż i zmiana strefy czasowej. Pytanie, jak sytuację zmienią kolejne konkursy, a wyzwań nie będzie brakowało. Przed nami choćby loty narciarskie. Już w kolejny weekend skoczkowie będą rywalizować na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Następnie Willingen, wylot do amerykańskiego Lake Placid i stosunkowo mała skocznia w rumuńskim Rasnovie. Później czeka nas walka o medale mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i decydująca cześć Pucharu Świata. Możliwych scenariuszy jest mnóstwo. Zasadne pozostaje na przykład pytanie, kto złapie formę właśnie podczas mistrzostw i później utrzyma ją aż do ostatniego konkursu indywidualnego.

Trudno też na razie określić co dalej z Ryoyu Kobayashim. Japończyk był głównym bohaterem konkursów w Sapporo. Wygrał dwa z nich i dołożył do tego trzecie miejsce. To łącznie 260 pucharowych punktów. Wcześniej Kobayashi zdobył ich łącznie 161. Teraz w trzy dni podwoił i to ze sporą nawiązką swój dorobek, dzięki czemu przesunął się w Pucharze Świata na 7. lokatę. Czy to tylko zasługa skakania w Sapporo, czy też Japończyk złapał formę z myślą o mistrzostwach świata i teraz na dłużej zagości w czołówce? To wyjaśnią nam najbliższe konkursy. Sezon wkracza w bardzo ciekawy i trudny dla zawodników okres. Trudno na razie przewidzieć, kto najlepiej wytrzyma czekające zawodników podróże czy przejście na skocznie do lotów narciarskich. Do końca sezonu jeszcze 16 konkursów indywidualnych. W tym sześć na obiektach "mamucich". Kolejne przystanki na trasie Pucharu Świata to: Bad Mitterndorf, Willingen, Lake Placid, Rasnov, Oslo, Lillehammer, Vikersund, Lathi i Planica.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Dawid Kubacki - 1164 pkt.

2. Halvor Egner Granerud - 1116

3. Anże Lanisek - 941

4. Stefan Kraft - 811

5. Piotr Żyła - 628

6. Manuel Fettner - 487

7. Ryoyu Kobayashi - 421

8. Kamil Stoch - 391

9. Daniel Tschofenig - 375

10. Michael Hayboeck - 362