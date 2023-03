Austriak Stefan Kraft po locie na 239 m wygrał piątkowy prolog przed konkursem cyklu Raw Air i Pucharu Świata w norweskim Vikersund. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który pofrunął na 235 m i zajął siódme miejsce.

Dawid Kubacki / GEIR OLSEN / PAP/EPA

Drugi w prologu był Austriak Michael Hayboeck, który wylądował o pół metra dalej od Krafta (239,5 m), a trzecie miejsce zajął Halvor Egner Granerud (238 m). Norweg pozostaje liderem turnieju. 22,4 pkt traci do niego Kraft, 57,8 pkt - Słoweniec Anże Lanisek, a 66,1 pkt - Kubacki.

Do sobotniego konkursu awansowało pięciu Polaków. Kwalifikacji nie przebrnął Paweł Wąsek.

Dawid Kubacki popisał się pięknym lotem na 235 m, ale stracił sporo na notach za lądowanie, co ostatecznie dało mu siódme miejsce.

Piotr Żyła poszybował na 213,5 m i zajął 14. lokatę.

209 m skoczył Kamil Stoch, zajmując 16. miejsce. Andrzej Stękała wylądował na 217,5 m (20. miejsce), Aleksander Zniszczoł doleciał do 203 m (30. miejsce).

Nie udał się skok Pawłowi Wąskowi. Lądowanie na 165 m to było za mało, by dostać się do konkursu. Polak był 47. Awans wywalczyło 40 zawodników.

Sobotnie zawody rozpoczną się o 16.30. W niedzielę o 16 kolejny konkurs, kończący cykl Raw Air.