Kamil Semeniuk - to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk siatkarskiej reprezentacji Polski. Świetną grą w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle zapracował sobie na transfer do włoskiej Perugii. W ciągu dwóch lat zanotował ogromny progres sportowy. „Dużo dało mi to, że otrzymałem możliwość grania w Plus Lidze i Lidze Mistrzów przez cały sezon” – podkreśla w rozmowie z RMF FM Kamil Semeniuk. Jak przyznaje, chciałby fantastyczny sezon, w którym wygrał Ligę Mistrzów po raz drugi z rzędu i zdobył mistrzostwo Polski przypieczętować medalem mistrzostw świata. O tym, co robi w dni wolne między meczami mundialu, a także o tym, jak się zostaje maszyną, z przyjmującym naszej reprezentacji rozmawiał Wojciech Marczyk.

Kamil Semeniuk / Adam Warżawa / PAP Polscy siatkarze udanie rozpoczęli mistrzostwa świata, których są współgospodarzem. W pierwszym spotkaniu 3:0 pokonali Bułgarię. W niedzielę w katowickim Spodku także bez straty seta wygrali z Meksykiem. W pierwszym meczu bardzo dobrze zaprezentował się przyjmujący Kamil Semeniuk, który wprawił w ekscytację kibiców w legendarnej hali, kiedy 4 razy z rzędu zagrywką dobył punkty dla swojej drużyny. Po tym spotkaniu Semeniuka "maszyną" nazwał kapitan kadry Bartosz Kurek. Okazje się, że przyjmujący często bywa tak nazywany przez kolegów. Kamil Semeniuk: Jestem trochę jak maszyna Jestem trochę jak maszyna. Wszystko mam dobrze zorganizowane w swoim codziennym planie. Nie chodzi tu tylko o godziny posiłków, bo oto bardziej dba sztab reprezentacji. Chodzi bardziej o mój rytuał po treningach. O to, jak się regeneruję. Jak wszystko robię po kolei. Jest nawet taka monotonia. Z tego powodu mówią, że maszyna, bo działa to u mnie jak w automacie - podkreśla przyjmujący kadry Kamil Semeniuk. Potrenigowy rytuał Kamila Semeniuka składa się z rolowania, leżenia na macie czy zimnego prysznica. Sam zawodnik nie pamięta, kto pierwszy nazwał go maszyną. 26-letni przyjmujący jest ostatnio jednym z najgorętszych nazwisk w polskiej kadrze. Trudno się dziwić. W ciągu dwóch ostatnich lat wykonał wielki sportowy progres. Zdobył medal mistrzostw Europy. Wygrał dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów z Zaksą i to wszystko zaowocowało transferem do włoskiej Perugii. A jak radzi sobie z popularnością? Biorę zimne prysznice (śmiech). Atmosferę stara się tonować moja narzeczona i moi rodzice. Jest to wszystko oczywiście miłe. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, by mój poziom sportowy nadal rósł - zaznacza Semeniuk. Kamil Semeniuk (P) i Diego Gonzalez Castaneda (L) z Meksyku podczas meczu grupy A mistrzostw świata w Katowicach / Łukasz Gągulski / PAP Poniedziałek to dla naszych reprezentantów dzień przerwy w turnieju. Kamil Semeniuk dni wolne od grania wykorzystuje, by przygotować się do obrony pracy magisterskiej. Temat pracy naszego przyjmującego to: "Promocja miasta poprzez sport na przykładzie Kędzierzyna Koźla". Nauka do magisterki spowodowała też chwilą przerwę w nauce języka włoskiego. Myślę, że do momentu, gdy nie wyjadę do Włoch i nie będę tam przebywał,ten język aż tak łatwo mi nie przyjdzie - ocenia Semeniuk. We wtorek ostatni mecz fazy grupowej dla naszej reprezentacji. Rywalem USA. To będzie najważniejszy test tej części turnieju.