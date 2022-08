Polacy pokonali USA 3:1 w mistrzostwach świata w siatkówce rozgrywanych w Polsce i Słowenii. Tym samym biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie C.

Radość zawodników Polski podczas meczu grupy C mistrzostw świata siatkarzy z reprezentacją USA w Katowicach / Łukasz Gągulski / PAP

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w Katowicach z USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21) w ostatnim meczu grupy C mistrzostw świata. Polacy będą tym samym rozstawieni z numerem jeden w 1/8 finału i zmierzą się z najsłabszą ekipą z trzecich miejsc. Rywala poznają w środę.

Oba zespoły już wcześniej zapewniły sobie awans do fazy pucharowej, więc stawką tego starcia było pierwsze miejsce w grupie C. Od początku spotkania inicjatywa była po stronie biało-czerwonych, jednak końcówkę pierwszej partii lepiej rozegrali Amerykanie. W trzech kolejnych już im się to nie udało i to podopieczni trenera Nikoli Grbica triumfowali 3:1.

W trwającej sześć dni - w Lublanie i Katowicach - fazie grupowej każdy z 24 uczestników mundialu rozegra po trzy spotkania. Po dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału, a stawkę tego etapu uzupełnią cztery kolejne z najlepszym bilansem spośród tych, które zajęły trzecie lokaty. Czołowa "16" już do końca turnieju rywalizować będzie systemem pucharowym. Finał - 11 września w katowickim Spodku.