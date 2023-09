Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w Bari z Belgią 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:22) w 1/8 finału mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbica w ćwierćfinale zagrają z Serbią, która wcześniej wyeliminowała drużynę Czech 3:0.

Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy / NICOLA MASTRONARDI / PAP/EPA

Biało-czerwoni potwierdzili w 1/8 finału wysoką formę, którą prezentowali w fazie grupowej, chociaż zwycięstwo nie przyszło im łatwo.



Wszystkie sety rozpoczynali od wysokiego prowadzenia, jednak w trzeciej partii mieli problemy, by utrzymać ją do końca, bowiem znacznie lepiej zaczęli grać Belgowie. Postawili oni liderom światowego rankingu trudne warunki także w czwartej odsłonie, ale w końcówce znakomita dyspozycja liderów światowego rankingu w bloku dała im wygraną.



Ćwierćfinał Polaków z Serbami zaplanowano na wtorek, również we włoskim Bari. Najprawdopodobniej zostanie rozegrany jako drugi, po meczu Włochów z Holendrami, o godz. 21.

W wyjściowym składzie Polaków znaleźli się: Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal i Paweł Zatorski.