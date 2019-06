Myślę, że w ciągu trzech-czterech dni wydział dyscypliny Polskiego Związku Piłki Siatkowej podejmie decyzję odnośnie Michała Kubiaka - powiedział Jacek Kasprzyk prezes PZPS w rozmowie z Onet Sport. Wczoraj w Katowicach odbyło się spotkanie prezydium związku.

Michał Kubiak / Andrzej Grygiel / PAP

Słowa Michała Kubiaka wywołały w Iranie burzę. Jak przypomina Onet, kapitanowi reprezentacji Polski grozi kara ze strony FIVB. Iran już wystosował do federacji list w tej sprawie.

Polski Związek Piłki Siatkowej wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana reprezentacji - poinformował Jacek Kasprzyk szef związku w rozmowie z Onet Sport. O decyzji polskich władz została już poinformowana FIVB. Wydział dyscypliny PZPS ma podjąć decyzję w ciągu najbliższych dni.

Wszystko musi się odbyć zgodnie z naszymi regulaminami. Wszczęte zostało postępowanie przez rzecznika dyscypliny. On dopiero musi skierować sprawę do wydziału dyscypliny, a ten będzie podejmował decyzję - tłumaczył Onetowi prezes Kasprzyk.

Jak przypomina Onet, Michał Kubiak w internetowym wywiadzie wideo dla "Prawdy Siatki" nazwał Irańczyków "fatalnymi, złośliwymi i chamskimi ludźmi, którzy tak naprawdę są zwykłymi leszczami". Później ta część rozmowy została usunięta z materiału na prośbę Kubiaka.

W wydanym we wtorek oświadczeniu Kubiak podkreślił swoje prawo do wyrażania opinii i przypomniał, że był wraz z rodziną obiektem gróźb i wyzwisk. Wskazał też, że jego słowa odnosiły się wyłącznie do osób, z którymi miał osobiście do czynienia i ubolewał, że mógł zostać opacznie zrozumiany.

Oświadczenie Michała Kubiaka zamieszczone na stronie PZPS / Zrzut ekranu