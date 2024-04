Potwierdziły się najczarniejsze scenariusze. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami Grupa Azoty z powodu złej sytuacji finansowej nie będzie dłużej sponsorem trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów, siatkarzy ZAKS-y Kędzierzyn Koźle. Umowa z ZAKSA S.A. została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku" - czytamy w oświadczaniu wydanym przez Grupę Azoty. Wcześniej spółka podjęła również decyzję o wycofaniu się ze sponsorowania siatkarek Chemika Police, które kilka dni temu sięgnęły po tytuł mistrzyń Polski.

Siatkarze Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle / Zbigniew Meissner / PAP

Po tym jak Grupa Azoty z początkiem roku wycofała się ze sponsorowania siatkarek Chemika Police mówiło się, że w przypadku ZAKS-y sytuacja może być inna i zwycięzca Ligi Mistrzów w ostatnich trzech sezonach zachowa sponsora tytularnego. Dziś jednak otrzymaliśmy informację z której wynika, że Grupa Azoty z dniem 30 czerwca wycofa się również ze sponsorowania ZAKS-y.

"Sytuacja finansowa, którą nowy zarząd zastał w Grupie Azoty, powoduje, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółek z Grupy Kapitałowej oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Z tego powodu Grupa Azoty podejmuje trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie Azoty przyjęte przez poprzedni zarząd Grupy Azoty nie pozwalają prowadzić działań sponsoringowych spółkom Grupy Azoty w 2024 r.

W konsekwencji również umowa z ZAKSA S.A. została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku. Co istotne, zarówno w przypadku ZAKS-y, jak również Chemika Police, w których spółka jest zaangażowana właścicielsko, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć funkcjonowanie klubów w przyszłym sezonie. Te działania uwzględniają m.in. zaangażowanie w proces poszukiwania sponsorów. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezesami klubów sportowych, szukamy potencjalnych synergii z naszymi partnerami biznesowymi i wychodzimy z propozycjami wspólnych działań promocyjnych, również z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty. Harmonogram tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Do końca czerwca wspólnie z Zarządami klubów planujemy wypracować kierunkowe rozwiązania w tym zakresie zarówno dla ZAKS-y, jak i Chemika Police." - czytamy w komunikacie Grupy Azoty.

Sytuacja klubu z Kędzierzyna Koźla może być jednak łatwiejsza niż tego z Polic. Wszystko dlatego, że budżet Chemika w większości opierał się na pieniądzach ze spółki skarbu państwa, zaś dla ZAKS-y to duża część budżetu, ale klub ma też innych sponsorów.

Trudny sezon dla ZAKS-y

Kończący się siatkarski sezon klubu z Kędzierzyn Koźla był najsłabszym w historii występów w Plus Lidze. Rozgrywki klub z Opolszczyzny zakończył na 10. miejscu. Do tego nie awansował do turnieju finałowego Pucharu Polski i nie obroni trofeum Ligi Mistrzów, w której zwyciężał w trzech ostatnich sezonach.

Kończący się sezon będzie również końcem pewnej ery w ZAKS-ie. Już wiadomo, że z klubu odejdą czołowi gracze w ostatnich latach, mocno kojarzeni z klubem z Kędzierzyna Koźla: Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek. Pierwszy odejdzie do Japonii, a drugi, według nieoficjalnych jeszcze informacji, ma dołączyć do ligowego rywala Jastrzębskiego Węgla. Z zespołem pożegna się również Bartosz Bednorz.

Na pewno dalej barwy ZAKS-y będą reprezentować David Smith, który przedłużył kontrakt z zespołem, a także rozgrywający reprezentacji Marcin Janusz i libero reprezentacji USA Erik Shoji, którzy mają ważne kontrakty. Nie wiadomo jednak, czy klub w tej sytuacji będzie stać na pozyskanie nowych zagranicznych zawodników.

Nieoficjalnie mówi się również, że do ZAKS-y ma dołączyć Bartosz Kurek, który ostatnie lata spędził w lidze japońskiej. Kontrakt kapitana reprezentacji miałby być opłacany jednak przez indywidualnego sponsora.