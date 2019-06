Wydział dyscypliny Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukarał Michała Kubiaka za wypowiedź o Irańczykach. Kapitan reprezentacji Polski nie zagra w drużynie narodowej w najbliższych 6 meczach.

Michał Kubiak / Andrzej Grygiel / PAP

Przypomnijmy, że Michał Kubiak w internetowym wywiadzie nazwał Irańczyków "fatalnymi, złośliwymi i chamskimi ludźmi, którzy tak naprawdę są zwykłymi leszczami". Później ta część rozmowy została usunięta z materiału na prośbę Kubiaka.

Wcześniej w oświadczeniu Kubiak podkreślił swoje prawo do wyrażania opinii i przypomniał, że był wraz z rodziną obiektem gróźb i wyzwisk. Wskazał też, że jego słowa odnosiły się wyłącznie do osób, z którymi miał osobiście do czynienia i ubolewał, że mógł zostać opacznie zrozumiany.

Wydział Dyscypliny PZPS uznał udzielił Kubiakowi nagany i zawiesił go w pracach zawodnika reprezentacji Polski na 6 meczów.

W ciągu tygodnia siatkarz może się odwołać od tej decyzji. Jeżeli tego nie zrobi, kara stanie się prawomocna.

Kubiaka może ominąć turniej w Iranie

Reprezentacja Polski dobrze rozpoczęła zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. W turnieju w Katowicach biało-czerwoni pokonali Australię, oraz Stany Zjednoczone i ulegli Brazylii.

W ten weekend zagrają w Ningbo w Chinach, potem w Urmii w Iranie, a następnie w Mediolanie i Lipsku.

W sierpniu czekają ich kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, a we wrześniu - mistrzostwa Europy.