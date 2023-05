To oczywiście oficjalne dane. Sporo fanów siatkówki wybrało się również do Turynu organizując wyjazd na własną rękę. Z pewnością fani obu klubów będą słyszalni w hali we Włoszech. Władze Kędzierzyna-Koźla i Jastrzębia-Zdroju pomyślały również o kibicach, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd do Turynu. W obu miastach powstaną specjalne strefy kibica.

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie ona w centrum miasta przy hali sportowej śródmieście. Pojawią się w niej oprócz telebimu, na którym będzie można zobaczyć mecz, także leżaki. Dostępna będzie dla kibiców od godz. 19:30.

Wcześniej, bo od 17:30 będzie działała strefa kibica w Jastrzębiu-Zdroju. Na telebimie, który zostanie ustawiony przed halą Jastrzębskiego Węgla, będzie można zobaczyć również finał Ligi Mistrzyń. Ten rozpocznie się o 17:30 i zagrają w nim tureckie zespoły Eczacibasi Dynavit Stambuł i VakifBank SK. Finał Ligi Mistrzów z udziałem polskich zespołów rozpocznie się po nim.

Wiemy, że z oczywistych powodów, jakimi są sprawy zawodowe czy koszty wyjazdu do Turynu nie każdy kibic mógł wyjechać. A to, że strefa powstanie przed halą, będzie na pewno fajną atrakcją dla kibiców Jastrzębskiego Węgla, którzy nie mogą wybrać się do Turynu - wyjaśnia prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

W razie niepogody strefa będzie przeniesiona do budynku obok, w którym zwykle działa lodowisko, które teraz jest wyłączone.

W okazjonalne koszulki będą nie tylko ubrani fani obu zespołów, ale też i sami siatkarze, bo oba kluby z tej okazji stworzyły specjalne komplety strojów.