Po pasjonującym meczu reprezentacja Polski siatkarek przegrała z USA 2:3 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16) w pierwszym meczu turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w południowokoreańskim Suwon.

Polskie siatkarki w Lidze Narodów / AA/ABACA / PAP/Abaca

To dopiero druga porażka Biało-Czerwonych, które znakomicie spisują w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polki mają na koncie siedem zwycięstw.

W czwartek Polki zagrają z Niemkami.

Liderujące dotąd w Lidze Narodów polskie siatkarki znakomicie rozpoczęły starcie z USA, wygrywając pierwszego seta 25:17. Dwie kolejne partie należały jednak do Amerykanek.

Kolejny zwrot akcji nastąpił w czwartym secie. Podopieczne Stefano Lavariniego nie złożyły broni i wygrały dramatyczną partię 30:28.

O losach meczu decydował tie-break. Biało-Czerwone prowadziły w nim już 6:2, ale później do głosu doszły siatkarki USA i to one cieszyły się zwycięstwa.