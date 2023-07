W sobotę w trójmiejskiej hali Ergo Arena rozegrane zostaną półfinały Ligi Narodów siatkarzy. Które zespoły do nich awansują, dowiemy się w środę oraz w czwartek, ale my już dziś zapraszamy Was na te spotkania. Poniżej przeczytacie, jak możecie zdobyć bilety na sobotnie mecze.