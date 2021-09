Fantastyczny mecz polskich siatkarzy. W Gdańsku w ćwierćfinale mistrzostw Europy pokonali Rosjan. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 25:14. W drugim też pokonali Rosję - 26:24. Trzeci set podopieczni Vitala Heynena wygrali 25:19. Tym samym gładko awansowaliśmy do półfinału ME.

Polscy siatkarze / Adam Warżawa / PAP

Polscy siatkarze pokonali w Gdańsku Rosjan 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw Europy. O awans do finału zagrają w sobotę w Katowicach ze Słoweńcami lub Czechami, którzy o miejsce w "czwórce" powalczą w środę w Ostrawie.





Biało-czerwoni awansowali do "ósemki" ME z kompletem zwycięstw na koncie, a w 1/8 finału rozgromili Finów - w żadnym z trzech setów nie stracili więcej niż 16 punktów. Rosjanie z kolei zanotowali kilka wpadek w fazie grupowej, a w meczu o awans do ćwierćfinału mieli trochę kłopotów z Ukraińcami, których ostatecznie pokonali 3:1.



Pod wodzą Vitala Heynena Polacy sześciokrotnie mierzyli się ze "Sborną" i bilans jest remisowy. Ani razu jednak w tym czasie nie trafili na siebie w imprezie rangi mistrzowskiej. Ostatnio rywalizowali w czerwcu w pierwszej fazie LN i spotkanie zakończyło się wygraną mistrzów globu 3:1. Taki sam wynik padł w ostatniej aż do teraz konfrontacji tych ekip w ME, a był nią pojedynek o brąz sprzed 10 lat.

Rosjanie to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn siatkarskich w historii - w samym XXI wieku zdobyli pięć medali olimpijskich, sześć krążków ME, dwukrotnie stanęli na podium Pucharu Świata, wielokrotnie byli w "trójce" Ligi Światowej i wygrali dwie pierwsze edycje będącej jej następczynią Ligi Narodów. Jedynie w mistrzostwach świata przez ostatnie 21 lat tej reprezentacji się słabiej wiodło, czego efektem jest tylko jeden medal.

Podczas organizowanego w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii czempionatu Starego Kontynentu trener Tuomas Sammelvuo nie ma jednak do dyspozycji dwóch czołowych atakujących - Maksyma Michajłowa i Wiktora Poletajewa wykluczyły kwestie zdrowotne. Szczególnie daje znać o sobie nieobecność pierwszego z nich, który od dawna jest jednym z liderów. W związku z tym pierwszym atakującym został Jegor Kliuka, nominalny przyjmujący. Na tym jednak kłopoty zdrowotne "Sbornej" się nie skończyły, bo - jak podały media - przed spotkaniem 1/8 finału z Ukrainą kontuzji doznał zmiennik Kliuki Kiriłł Klec. W jego miejsce, w ramach transferu medycznego, powołano dodatkowo innego atakującego Maksyma Żygałowa, który w sezonie 2018/19 był zawodnikiem Cerrad Enei Czarnych Radom.