Chodzi o to, że tego dnia w grudniu były reakcje wobec zgłoszeń i obserwacji - nie tylko ze strony polskiej - mówił RMF FM bardzo bliski współpracownik prezydenta. Nastąpiła reakcja nie tylko polskich sił zbrojnych, ale także sojusznicza - ze strony USA i Wielkiej Brytanii.

Jak dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM, prezydent Duda na podstawie doświadczeń z tragedii w Przewodowie i tych związanych z rosyjską rakietą z Bydgoszczy zaproponował szefowi NATO zmiany w procedurach NATO, które dotyczą postępowania w takich sytuacjach.

Chodzi o to, że można ujednolicić i usprawnić te procedury, bo taka sytuacja, jak w Polsce, może się wydarzyć potencjalnie w każdym kraju ościennym na flance NATO - przekonywał polski prezydent w rozmowie z szefem NATO.

Jedna ze zmian w sposobie działania NATO, którą Polska chce usprawnić, dotyczy procedury poszukiwawczej. Szef NATO zareagował pozytywnie na propozycje. Przekazał, żeby Polska na odpowiednim forum zgłosiła projekt zmian NATO-wskiej procedury.

Jak usłyszała dziennikarka RMF FM, "trzeba także wyciągnąć wnioski z tego, że tej rakiety nie udało się przechwycić". Jak ustalono, systemy były włączone, ale nie przechwyciły rakiety, ponieważ nie obejmują obszaru całego kraju.

Ta rakieta leciała poza ich zasięgiem. System obrony powietrznej Polski tak naprawdę do tej pory nie istniał. Dopiero teraz jest budowany - stwierdziła osoba, z którą rozmawiała dziennikarka RMF FM.

Prezydent Duda omawiał z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego także plany zwiększenia sił podwyższonej gotowości NATO, które są do użycia w razie niebezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby to były "siły dedykowane", czyli przeznaczone do konkretnych zadań. Docelowo chodzi 300 tys. żołnierzy.