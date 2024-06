W czwartek - w dniu otwierającym imprezę - zawodnicy ORLEN 80. Rajdu Polski przejadą tylko jeden, za to bardzo widowiskowy odcinek - równoległe starcie na torze Mikołajki Arena (2,5 km). Sprawdź harmonogram Rajdu Polski.

Pierwszym dniem rywalizacji w ORLEN 80. Rajdzie Polski jest czwartek, 27 czerwca. Dziś na torze Mikołajki Arena oprócz bezpośrednich pojedynków najlepszych załóg kibice będą się emocjonować tym, czy zostanie pobity rekord odcinka - 1:43,9 s ustanowione w 2015 roku przez Sebastiena Ogiera.

Harmonogram piątkowego etapu to trzy próby na wschód od Mikołajek. Każdą z nich - Stańczyki (29,4 km), Wieliczki (12,9 km) i Olecko (13,2 km) zawodnicy pokonają dwukrotnie. W przerwie między pętlami nie zaplanowano serwisu, a jedynie strefę zmiany opon w Olecku. Dzień zakończy kolejna wizyta na Mikołajki Arenie.

W sobotę (29 czerwca) załogi ponownie ruszą w kierunku północno-wschodnim, by dwukrotnie zmierzyć się na oesach Świętajno (18,5 km), Gołdap (19,9 km) oraz Czarne (22,4 km). Przed serwisem w Mikołajkach po pierwszej pętli zaplanowano jeszcze jedno starcie na Mikołajki Arenie.

Finałowy etap ORLEN 80. Rajdu Polski przeniesie zmagania na zachód i północ od bazy zawodów, gdzie rozegrane zostaną dwie próby - Gmina Mrągowo (20,8 km) oraz Mikołajki (10,73 km) z metą na torze Mikołajki Arena, tuż przy parku serwisowym pod Hotelem Gołębiewski. Wyniki rajdu poznamy około 14:30 w niedzielę, 30 czerwca.

Przy wszystkich oesach przygotowano łącznie 70 stref dla kibiców z parkingami, a w większości przypadków również z punktami małej gastronomi, ekranami transmitującymi na żywo walkę na trasie oraz toaletami. Sercem imprezy będzie z pewnością tor Mikołajki Arena z trybunami dla 5 tysięcy widzów oraz nowymi strefami miejsc stojących, a także pobliski Rally Fan Park, strefa mety rajdu i park serwisowy. To tutaj również, od czwartku do niedzieli codzienne, spotkania (Meet the Crew) z kierowcami ze światowej czołówki.

Belgowie uciekają, reszta goni

Na szybkich i widowiskowych mazurskich oesach prowadzenia w punktacji mistrzostw świata bronić będą Belgowie - Neuville i Wydaeghe, którzy zgromadzili do tej pory 122 punkty. Za nimi plasują się Tanak i Jarveoja (104 pkt) oraz Evans i Martin (104 pkt). W czołowej piątce tabeli cyklu są również Ogier i Landais (92 pkt) i Formaux z Corią (74 pkt).

W ORLEN 80. Rajdzie Polski, podobnie jak w pozostałych rundach WRC, do zdobycia jest 35 punktów - 18 za miejsce po sobotnim etapie, 7 za pierwsze miejsce w klasyfikacji finałowego etapu oraz 5 za najlepszy czas na Wolf Power Stage - ostatnim odcinku rajdu.

Na start w Mikołajkach nie zdecydowali się liderzy punktacji WRC2 - Rossel i Dunand, a także drudzy w tej klasyfikacji Solans i San Juan. Pod ich nieobecność szanse na przejęcie prowadzenia mają załogi Solberg/Edmondson (43 pkt, Skoda Fabia RS Rally2), Pajari/Malkonen (43 pkt, Toyota GR Yaris Rally2) oraz Gryazin/Aleksandrow (40 pkt, Citroen C3 Rally2).

Kajetanowicz i Szczepaniak przed polską rundą WRC zajmują siódmą pozycję w klasyfikacji WRC2 Challenger. Polacy zaliczyli w tym roku tylko dwa starty i zgromadzili 37 punktów. Od liderów dzieli ich 19 "oczek".

HARMONOGRAM ORLEN 80. RAJDU POLSKI

CZWARTEK 27.06

10:00 Odcinek testowy Lubiewo

16:20 Sesja autografów Mikołajki Rynek

17:00 Start Mikołajki Rynek

18:05 Spotkanie z zawodnikami Rally Fan Park

19:05 Super OS-1 Mikołajki Arena

PIĄTEK 28.06

08:45 OS-2 Stańczyki 1

10:20 OS-3 Wieliczki 1

11:10 OS-4 Olecko 1

14:05 OS-5 Stańczyki 2

15:40 OS-6 Wieliczki 2

16:30 OS-7 Olecko 2

19:00 Super OS-8 Mikołajki Arena 2

19:30 Serwis Mikołajki

20:00 Spotkanie z zawodnikami

20:00 Rally Party Rally Fan Park Mikołajki Arena

SOBOTA 29.06

08:30 OS-9 Świętajno 1

09:45 OS-10 Gołdap 1

10:35 OS-11 Czarne 1

13:25 Super OS-12 Mikołajki Arena 3

14:00 Serwis Mikołajki

16:00 OS-13 Świętajno 2

17:15 OS-14 Gołdap 2

18:05 OS-15 Czarne 2

19:00 Rally Party Rally Fan Park Mikołajki Arena

20:55 Serwis Mikołajki

21:15 Spotkanie z zawodnikami Service Park

NIEDZIELA 30.06

09:00 OS-16 Gmina Mrągowo 1

10:05 OS-17 Mikołajki 1

10:30 Przegrupowanie Rally Fan Park Mikołajki Arena

12:20 OS-18 Gmina Mrągowo 2

14:15 OS-19 Mikołajki 2 (Wolf Power Stage)

15:15 Meta Rajdu Mikołajki Arena Rally Fan Park