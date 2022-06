Na Rajdzie Polski w Mikołajkach oprócz najszybszych rajdówek i najnowocześniejszych konstrukcji nie brakuje także historycznych konstrukcji i pasjonatów, którzy dokonują renowacji takich właśnie samochodów. Jednym z takich wiekowych aut, znajdujących się na liście startowej 78. Rajdu Polski, jest Volvo Amazon z 1969 roku. Za kierownicą tego wyjątkowego samochodu zasiada Artur Skrabalak. Jego pilotem jest Piotr Mitręga.

Tu już nie jest ważny wynik sportowy. Ważna jest pasja i radość z jazdy, choć końcowy rezultat nie pozostaje absolutnie bez znaczenia. Na trasie 78. Rajdu Polski nie zabraknie także tzw. historyków, a więc samochodów, które na szosach debiutowały kilkadziesiąt lat temu. Jednym z nich jest Volvo Amazon prowadzone przez Artura Skrabalaka.

To przynosi ogromną frajdę. To prawdziwa maszyna. Czuje się każdy centymetr tego samochodu. Śmieszny banał - marzenie z dzieciństwa. W domu mieliśmy taki samochód, ale starszy model. Wymarzyłem sobie, że kiedyś będę miał takie auto. Ponad 30 lat temu jeździłem sportowo samochodami. Teraz wróciłem do sportu i jeszcze spełniłem marzenie. Wszystkie części w samochodzie są oryginalne - podkreśla Skrabalak.

Pilot Piotr Mitręga przyznaje, że dla takiego samochodu rajd jest bardzo wymagającym wyzwaniem.

Jedziemy pod koniec stawki za wszystkich zawodowymi załogami, za autami czteronapędowymi. Zobaczymy, co zostawią nam na drodze. Chcemy oczywiście dotrzeć do mety - zaznaczył.

Jak wygląda wnętrze Volvo Amazon i co o rajdowej pasji opowiadają Skrabalak i Mitręga? Obejrzyjcie materiał wideo.