Reakcja odpornościowa seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 może być słabsza, szczególnie u osiemdziesięciolatków – sugerują wstępne badania niemieckich specjalistów. Wykazali to na przykładzie preparatu firm Pfizer i BioNTech.

Zdjęcie ilustracyjne / Mauricio Duenas Castaneda / PAP/EPA

Szczepionki zwykle słabiej działają u osób starszych w porównaniu do ludzi młodych lub w średnim wieku. Tak jest np. w przypadku szczepień przeciwko grypie.

Słabsza może być też reakcja odpornościowa seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19. Potwierdziły to badania 91 osób w wieku poniżej 60. roku życia oraz kolejnych 85 liczących co najmniej 80 lat. Wszyscy otrzymali szczepionkę Pfizer/BioNTech.



Główny autor badania prof. Ortwin Adams, wirusolog ze szpitala uniwersyteckiego w Duesseldorfie informuje na stronie portalu medycznego medRxiv , że słabszą reakcję na szczepienie zanotowano u najstarszych badanych osób.

Siedemnaście dni po podaniu dwóch dawek u 31 proc. osiemdziesięciolatków nie stwierdzono żadnych przeciwciał neutralizujących koronawirusa. W przypadku osób przed 60. rokiem życia zdarzyło się to jedynie u 2 proc. badanych. W młodszej grupie po podaniu pierwszej dawki tylko 16 proc. osób wykazywało obecność przeciwciał neutralizujących.



Prof. Ortwin Adams zwraca jednak uwagę, że to nie znaczy, że osoby starsze, które jeszcze nie zareagowały na szczepienie, nie są chronione w żaden sposób przed koronawirusem SARS-CoV-2. Osoby starsze nie muszą się obawiać, że będą narażone na poważne powikłania, gdyby zostały zakażone - mówi. Niemiecki specjalista z Instytutu Wirusologii powołuje się na obserwacje w Izraelu, Anglii i Szkocji. W tych krajach wśród osób starszych, które zaszczepiono jest zdecydowanie mniej hospitalizacji i ciężkiego przebiegu Covid-19 w porównaniu do tych, którzy nie otrzymali jeszcze szczepionki. Tych przypadków było mniej nawet po pierwszej dawce.



Cytat Wynika z tego, że osoby starsze powinny być doszczepiane wcześniej niż ludzie młodzi, by uzyskać długotrwałą ochronę. podkreśla niemiecki wirusolog.