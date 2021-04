Większość Polaków chce, by na szczepienia przeciwko Covid-19 mogli się rejestrować wszyscy chętni, niezależne od ich wieku - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Oznaczałoby to odejście od stosowanego do tej pory w Polsce kryterium wiekowego, zgodnie z którym sukcesywnie szczepione są kolejne roczniki, poczynając od najstarszych.

