Kto może dostać czwartą dawkę szczepionki przeciw Covid-19? Obecnie prawo do czwartej dawki mają pacjenci z obniżoną odpornością, którzy mają co najmniej 12 lat. To między innymi osoby dializowane z powodu choroby nerek, przyjmujący leki immunosupresyjne i osoby po przeszczepach. Od 20 kwietnia grupa uprawnionych do przyjęcia czwartej dawki powiększy się niemal trzykrotnie, o seniorów, którzy mają więcej niż 80 lat i trzecią dawkę preparatu przyjęli najpóźniej w połowie listopada. Czy znaczenie ma to, który typ szczepionki seniorzy przyjmowali do tej pory? Tak, czwartą dawkę szczepionki mogą dostać osoby, które jako dawkę trzecią (pierwszą przypominającą) otrzymały preparat firm Pfizer albo Moderna. Osoby, które jako trzecią dawkę dostały szczepionki firm Novavax albo Janssen, nie skorzystają, przynajmniej na razie, z czwartej dawki. Gdzie można się zarejestrować na szczepienie? Działają wszystkie dotychczasowe kanały rejestracji na szczepienie. Można to zrobić bezpośrednio w punkcie szczepień, przez infolinię NFZ 989 albo przez internetowe konto pacjenta pacjent.gov.pl Czy senior z chorobami przewlekłymi powinien przyjąć czwartą dawkę szczepionki? Lekarze są zgodni, że tak. Choroba przewlekła, np. nadciśnienie czy cukrzyca, najczęściej jest dodatkowym wskazaniem do szczepień, ponieważ pacjenci z tej grupy mają niższą odporność. Decyzję o szczepieniu należy skonsultować zawsze z lekarzem i poinformować go o chorobach, alergiach i reakcjach na poprzednie szczepionki. Czy młodsze osoby też dostaną skierowania na czwartą dawkę preparatu? To jest możliwe, lecz decyzje jeszcze nie zapadły. Czekamy na rekomendację Europejskiej Agencji Leków - odpowiada w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.