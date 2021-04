Zgodnie ze stanem wiedzy i deklaracjami producentów na dzień dzisiejszy, łącznie do końca II kwartału powinniśmy otrzymać ponad 27 milionów dawek szczepionek - poinformował w sobotę na facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

W sobotnim wpisie premier Mateusz Morawiecki wyjaśnia szczegółowo "co konkretnie oznacza przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień?"

"Do końca kwietnia otrzymamy jeszcze 3,6 miliona dawek szczepionki od 4 producentów - Pfizer, Moderna, Astra Zeneca i J&J (biorąc pod uwagę aktualne deklaracje producentów)" - informuje.



"Natomiast w maju czekają nas: 4 cotygodniowe transporty po 1,2 miliona dawek oraz planowana na ostatni dzień miesiąca jedna wielka dostawa 2,4 miliona szczepionek - wszystkie od firmy Pfizer. Do tego dojdą (wciąż w trakcie potwierdzania) dostawy od firm Moderna i Astra Zeneca, J&J o łącznej wielkości prawie 3,5 miliona dawek. W czerwcu, jeżeli wszystko przyjdzie zgodnie z planem dostaw, Polska otrzyma rekordowe 13 750 000 dawek szczepionki" - dodaje.



"Zgodnie ze stanem wiedzy i deklaracjami producentów na dzień dzisiejszy, łącznie do końca II kwartału powinniśmy otrzymać ponad 27 milionów dawek! Rząd przygotował ponad 7000 punktów szczepień w całym kraju, a kolejne są w trakcie organizacji" - podkreśla premier.





Cytat Teraz wszystko zależy od naszych chęci, dyscypliny, odpowiedzialności, solidarności i obywatelskiej postawy. Zapisujmy się zgodnie z harmonogramem i zgłaszajmy w wyznaczonym terminie do wybranych punktów szczepień. Nie marnujmy niepotrzebnie dawek, nie zajmujmy kolejek i bądźmy punktualni. apeluje.

"Tylko działając wspólnie uda nam się osiągnąć cel - zaszczepić wszystkich chętnych i dojść do pułapu odporności zbiorowej, który pozwoli otworzyć gospodarkę. Każdy Polak, który się zaszczepi, przybliża ten upragniony dzień. Kto chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka powodu, a więc #Szczepimy się!" pisze szef rządu.



W pełni zaszczepionych jest 2 277 69 osób

W Polsce wykonano dotąd 8 702 677 szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką 6 425 608; w pełni zaszczepionych jest 2 277 69 osób - podano w sobotę.

Po szczepieniach zgłoszono 6132 niepożądane odczyny. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

"Liczba dawek dostarczonych do Polski to 10 032 440. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 9 009 610" - podano w serwisie rządowym gov.pl.