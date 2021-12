Przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy szykowane przez rząd przepisy dające pracodawcom możliwość wysyłania pracowników na testy na Covid-19 to ukłon w stronę pracodawców czy antyszczepionkowców. Takie rozwiązanie to jedynie półśrodek - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt o weryfikacji przez pracodawcę szczepień przeciw Covid-19 albo testów na koronawirusa u pracowników. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, przepisy są już gotowe, czekają jedynie na zielone światło.

Z jednej strony jest to krok w dobrą stronę, bo pracodawca zyskuje jakiś sposób na kontrole bezpieczeństwa epidemicznego w firmie. Z drugiej wymaganie od pracowników niezaszczepionych regularnych testów jest nie tylko czasochłonne, ale i trudne do wykonania organizacyjnie. Pracownik może być jednego dnia zdrowy, ale drugiego już nie. Testy nie będą wykonywane codziennie, a zdecydowanie prostszym rozwiązaniem byłoby postulowane przez nas od miesięcy wprowadzenie możliwości weryfikowania, który pracownik jest zaszczepiony, a który nie - mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Testy mają być szybkie i bezpłatne. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jest to działanie, które wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy chcą układać organizację w firmach z uwzględnieniem stanu zdrowia pracowników.

Przedsiębiorcy mają wątpliwości

Mówiąc szczerze, to przedsiębiorcy mają poważne wątpliwości czy jest to ukłon w ich stronę, czy może antyszczepionkowców. Osoby niezaszczepione nadal takie pozostaną, ale będą regularnie testowane. Przedsiębiorcy zyskują możliwość weryfikacji, ale nie jest to system łatwy organizacyjnie - mówi Hanna Mojsiuk.

Jest to rozwiązanie prowizoryczne. Zdecydowanie prościej byłoby wprowadzić, tak jak postulujemy od miesięcy, możliwość weryfikacji paszportów covidowych w firmach. Pracodawcy oczekują na ustawę, która będzie regulować sytuacje osób niezaszczepionych w miejscach pracy. Jesteśmy gotowi na dialog i na deklaracje, że osoby niezaszczepione nie będą zwalniane, ale np. przesuwane na stanowiska, w których nie będzie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych pracowników oraz klientów - dodaje Mojsiuk.

Pracodawcy mają też szereg wątpliwości.

Co zrobić jeżeli pracownik odmówi wykonywania testów? Jakie konsekwencje mogą go spotkać? Jak często wykonywać testy? Jak wyglądać będzie ich refundacja? W zapowiedziach brakuje nam realnych narzędzi do egzekwowania informacji dotyczących szczepień czy testów - stwierdza Prezes PIG w Szczecinie.

Byłoby wiele łatwiej, gdyby pomysły dotyczące walki z pandemią na polu gospodarczym były konsultowane z przedsiębiorcami. Nam zależy na bezpieczeństwie naszych pracowników i klientów. Biznes jest zmęczony działaniami prowizorycznymi. Czas na konkrety. Możliwość sprawdzania testów jest małym kroczkiem do przodu, w sytuacji gdy pandemia rozpędza się sprintem - dodaje Hanna Mojsiuk.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 27 458 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 562 pacjentów z Covid-19.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (3969), śląskiego (3709), dolnośląskiego (2578), wielkopolskiego (2543), małopolskiego (2426), pomorskiego (1677), łódzkiego (1628), zachodniopomorskiego (1549), kujawsko-pomorskiego (1530), opolskiego (1004), warmińsko-mazurskiego (973), lubuskiego (964), podkarpackiego (950), lubelskiego (762), świętokrzyskiego (622), podlaskiego (400).

174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 165 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób.

Od wybuchu epidemii w Polsce koronawirusem zaraziło się 3 760 048 osób. 87 357 pacjentów w Covid-19 zmarło.