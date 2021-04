Zamiast 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca w tym tygodniu do Polski trafi 67 tys. - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W poniedziałek rano do Polski trafiło 873 tys. dawek szczepionki Pfizera i 216 tys. firmy AstraZeneca.

Punkt szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie / Karolina Bereza / RMF FM

Kuczmierowski powiedział, że tym tygodniu mieliśmy dostać dużą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca, została ona jednak mocno zredukowana.

Miało przybyć do Polski 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a dostaniemy zgodnie przesłaną właśnie informacją 67 tys. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i planujemy harmonogram szczepień, aby bezpiecznie pokrywał się z dostawami - podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Niemal 9 mln szczepień w Polsce. Dziś zmiany w harmonogramie

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw Covid-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem - jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

W poniedziałek na rządowych stronach podano, że w Polsce wykonano dotąd 8 893 076 szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką 6 599 297 i 2 293 779 dawką drugą. Po szczepieniach odnotowano 6292 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

"Wszystko wskazuje na to, że dziś przekroczymy liczbę 9 milionów podanych szczepionek przeciwko COVID-19" - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Przekazał, że do dyspozycji jest obecnie ok. 1 mln szczepionek; część to rezerwa na drugą dawkę dla już zaszczepionych.