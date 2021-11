Ponad 800 tysięcy osób w Polsce przyjęło przypominającą dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Teraz ta liczba ma szansę się znacząco powiększyć. Prawo do trzeciej dawki od dzisiaj mają wszyscy, którzy skończyli 18 lat, pod warunkiem, że od ich szczepienia podstawowego minęło co najmniej pół roku. Sprawdzamy, co w praktyce daje zaszczepienie się przypominającą dawką preparatu przeciw Covid-19.

Na przyjęcie przypominającego szczepienia przeciw Covid-19 można umówić się przez infolinię 989 oraz przez Internetowe Konto Pacjenta pacjent.gov.pl (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Prawdopodobnie odporność po szczepieniu nas jeszcze zaskoczy, nie tylko swoją siłą, ale i długością utrzymywania się. Gdy opracowano szczepionki przeciw Covid-19, zakładano, że jeżeli będą skuteczne w 50 procentach, czyli zapobiegną połowie hospitalizacji i połowie zgonów, będzie bardzo dobrze. Skuteczność szczepień znacznie przekroczyła minimalne oczekiwania. Mówi się o tym, że to ponad 90-95 procent - podkreśla w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Ernest Kuchar.

Pytanie, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu. Większość z nas przykłada największe znaczenie do tak zwanego miana przeciwciał, które łatwo oznaczyć. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Normalną rzeczną jest, że miano przeciwciał spada. Gdyby tak nie było, nasza krew byłaby gęsta jak smoła, bo mielibyśmy przeciwciała po wszystkich możliwych szczepieniach i chorobach, to jest niemożliwe. Druga rzecz to kwestia odporności komórkowej. Przeciwciała działają tylko na wirusa, który jest poza komórką. Być może ktoś, kto ma dużo przeciwciał, ma słabą odporność komórkową, nie wiadomo, czy idzie to równolegle - dodaje profesor Kuchar.

Jakie są argumenty za szczepieniem?

Szczepionek nie można przedawkować. Podanie trzeciej dawki zwiększa miano przeciwciał. To szczególnie ważne u osób schorowanych, z zaburzoną odpornością. Taka osoba na pierwsze dawki mogła zareagować i odpowiedzieć na pierwsze dawki słabo, dla niej ta trzecia dawka to może być coś, co uratuje życie. Efektem szczepienia są swoiste przeciwciała, komórki pamięci oraz odporność typu komórkowego, związana z limfocytami T, które są w stanie zabić zakażoną komórkę. Tak naprawdę odporność komórkowa decyduje o ciężkości przebiegu Covid-19. Wirus jest patogenem wewnątrzkomórkowym, a zatem tylko odporność komórkowa może cokolwiek poradzić - dodaje w rozmowie z RMF FM profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, ekspert Lux Medu.

Na przyjęcie przypominającego szczepienia przeciw Covid-19 można umówić się przez infolinię 989 oraz przez Internetowe Konto Pacjenta pacjent.gov.pl

Ilu zaszczepionych wśród zakażonych?

Zaledwie 0,26 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało zakażonych. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,41 proc. stanowiły osoby zaszczepione, zgony nie są związane ze szczepieniem - poinformowało przed długim weekendem Ministerstwo Zdrowia.