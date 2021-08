Zespół covidowy Polskiej Akademii Nauk ponownie apeluje w sprawie szczepień wybranych grup zawodowych, które są szczególnie narażone na zakażenie. Chodzi o wprowadzenie obowiązku przyjmowania preparatu przeciwko Covid-19 m.in. przez nauczycieli, pracowników medycznych, wojskowych, policjantów i strażaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zdaniem naukowców z PAN obowiązkowo powinny się zaszczepić wszystkie grupy zawodowe, które z powodu bezpośredniego kontaktu z interesantami są szczególnie narażone na zakażenia. Naukowcy wymieniają między innymi rehabilitantów, fryzjerów, listonoszy i pracowników salonów kosmetycznych.

PAN podkreśla, że brak obowiązku szczepień w tych grupach może oznaczać wyższe obciążenie systemu opieki medycznej i utrudnienia w dostępie do niej, a także może powodować ryzyko pojawienia się kolejnych obostrzeń.

Rządzący na razie odrzucają pomysły o wprowadzeniu obowiązku szczepień. Nie będzie ich między innymi w edukacji, bo - jak tłumaczy resort - już w tej chwili ponad 70 procent nauczycieli jest w pełni zaszczepionych.

Ponad 17 mln w pełni zaszczepionych w Polsce

Minionej doby w Polsce wykryto 91 nowych zakażeń koronawirusem. Żaden z chorych na Covid-19 nie zmarł.



Łącznie od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 2 883 120 zakażeń SARS-CoV-2 oraz 75 261 zgonów.



W pełni zaszczepionych przeciw Covid-19, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17 498 osób.



Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw Covid-19 wynosi 34 463 736.



Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.