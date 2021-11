Przy Barbakanie w Krakowie stanie punkt szczepień, gdzie od godz. 10 do 16 – w ramach akcji „Szczepimy się dla Niepodległej” – będzie można otrzymać zastrzyk z preparatem przeciwko Covid-19. Będzie też możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie.

/ shutterstock /

Do udziału w akcji szczepień przy Barbakanie z okazji Dnia Niepodległości zapraszają wojewoda małopolski, Muzeum Krakowa i szpital MSWiA w Krakowie.

W punkcie będzie możliwość przyjęcia jednodawkowej Johnson&Johnson, ale i pierwszej, drugiej lub trzeciej dawki szczepionek. Uprawnieni skorzystają także z darmowej szczepionki przeciwko grypie.

To także niedaleko Barbakanu, bo na placu Matejki, odbędą się uroczystości z okazji 11 listopada - pokaz służb mundurowych potrwa tu od godz. 11 do 15, a o godz. 13:30 rozpocznie się poczęstunek grochówką wojskową.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapowiadając akcję szczepień podkreślił, że Święto Niepodległości "okazją do przypominania o Polakach, którzy swą postawą dali wyraz idei, że ojczyzna to powinność, ojczyzna to odpowiedzialność".

"Szczepiąc się, przestrzegając zasad sanitarnych - działamy w imię dobra wspólnego. Chcemy przypomnieć, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za aktualną sytuację. Dlatego tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Małopolsce połączone będą z akcją "Szczepimy się dla Niepodległej" - powiedział.

Operatorem medycznym szczepień przy Barbakanie jest krakowski szpital MSWiA. Z inicjatywy tej lecznicy w punkcie uprawnieni będą mogli także bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

"Jesteśmy przygotowani do tego, aby zaszczepić przeciwko koronawirusowi każdą chętną osobę - pierwszą, drugą lub trzecią dawką. Dodatkowo zapraszamy również wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Te dwie szczepionki można bezpiecznie przyjąć w jednym momencie. Pamiętając o tym, że walczymy z COVID-19, pamiętajmy również o tym, że grypa zaczyna być coraz poważniejszym problemem" - powiedział dyrektor szpitala MSWiA dr n. med. Michał Zabojszcz.

Osoby, które 11 listopada zaszczepią się przy Barbakanie, będą mogły bezpłatnie zwiedzić pokonkursową wystawę najpiękniejszych szopek krakowskich w Pałacu Krzysztofory od 6 grudnia do 27 lutego. "Nasze Muzeum wspiera wszelkie działania zmierzające do opanowania rozprzestrzeniania się wirusa" - powiedział Ryszard Kozik z Muzeum Krakowa.

Przy okazji obchodów Święta Niepodległości punkty szczepień zostaną uruchomione także w 13 innych lokalizacjach Małopolski. 100 pierwszych osób zaszczepionych w tym dniu - w każdym punkcie - otrzyma biało-czerwoną flagę.

Szczepimy się dla niepodległej /

Ponad 20 mln osób jest w Polsce w pełni zaszczepionych

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 088 239 osób. Do świąt Bożego Narodzenia jest dość czasu, by ludzie się opamiętali i zaszczepili - powiedział prof. Włodzimierz Gut.

Zgodnie ze środowymi danymi Ministerstwa Zdrowia, minionej doby w Małopolsce odnotowano 1 124 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 15 osób. W województwie prawie 18 843 osób przebywa na kwarantannie.

Ponad 50 proc. nowych zakażeń w województwie małopolskim to zakażenia wśród mieszkańców Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. W pełni zaszczepionych w województwie jest ponad 44 proc. mieszkańców - najwięcej w Krakowie 65,4 proc. do 22,3 proc. w gminie Czarny Dunajec.