98-letni żołnierz AK Witalis Skorupka ps. Orzeł zachęca Polaków do szczepień w ramach rządowej kampanii #SzczepimySię. "Urodziłem się w 1923 r., młodość zabrała mi wojna. Dziś mam 98 lat, mam dla kogo żyć, ty również. Bądź bohaterem, zaszczep się" - przekonuje w spocie wideo Skorupka.

"Urodziłem się 16 lutego 1923 roku. Młodość zabrała mi wojna" - tymi słowami rozpoczyna się najnowszy spot zachęcający do szczepień. W swoim mieszkaniu, spoglądając na stare zdjęcia i pamiątki, płk Witalis Skorupka przekonuje Polaków, szczególnie seniorów, do zaszczepienia się przeciw Covid-19: "Mam 98 lat. Mam dla kogo żyć. Ty również. Bądź bohaterem. Zaszczep się" - mówi Skorupka.

Witalis Skorupka ps. Orzeł walczył w Kedywie (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej - dział organizacyjny Armii Krajowej zajmujący się przeprowadzaniem i organizacją akcji bojowych). Brał udział w Akcji "Burza". Za swoją działalność na rzecz kraju został aresztowany po wojnie przez komunistów, był torturowany i skazany na śmierć. Ostatecznie wyrok śmierci został zmieniony na 10 lat więzienia - podstawą do złagodzenia kary było zabicie przez Witalisa Skorupkę dwóch gestapowców. W 2016 roku został awansowany na stopień pułkownika.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, kampania informacyjna pod hasłem #SzczepimySię jest szeroko komunikowana za pomocą wielu środków masowego przekazu. Do skorzystania ze szczepień rząd zachęca w telewizji, radiu, internecie oraz na ulicach miast w całym kraju.

To już kolejny spot w ramach kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. M.in. w styczniu emitowane są spoty z ambasadorem akcji Cezarym Pazurą, który również zachęca do szczepień. Na początku stycznia wystartowały również spoty radiowe z udziałem Cezarego Pazury.

Do kampanii #SzczepimySię dołączyli sportowcy - m.in. Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, Maria Andrejczyk. Na swoich profilach w mediach społecznościowych promują rzetelne informacje o szczepieniach, a także zachęcają Polaków do skorzystania ze szczepionki przeciw Covid-19. Do kampanii przyłączyła się także PGE Ekstraliga oraz wszystkie kluby najlepszej żużlowej ligi świata.