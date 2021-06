Dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 niemal całkowicie chronią przed hospitalizacją w razie zakażenia wariantem Delta koronawirusa – wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Public Health England.

Zdj. ilustracyjne / BAGUS INDAHONO / PAP/EPA

Obserwacje brytyjskie potwierdzają skuteczność i przydatność szczepień przeciwko Covid-19 również przeciwko różnym wariantom koronawirusa. Z danych Public Health England wynika, że dwie dawki niemal całkowicie chronią przed hospitalizacją w razie zakażenie wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 (odmiana wykryta w Indiach). W przypadku szczepionki Pfizera ta ochrona sięga 96 proc., a AstraZeneki - 92 proc. Ochrona ta jest zatem podobna jak w przypadku wariantu Alpha (nazywanego wcześniej wariantem brytyjskim).

W Wielkiej Brytanii prowadzone są dalsze obserwacje, tym razem mają one wykazać, jak dużą ochronę zapewniają szczepionki, jeśli chodzi o ryzyko zgonu z powodu Covid-19 (gdyby mimo szczepienia doszło do rozwinięcia się choroby).



"Szczepienia to najważniejsze narzędzie jakim dysponujemy przeciwko Covid-19. Dzięki nim uratowano już życie tysiącom ludzi" - podkreśla na stronie PHE dr Mary Ramsay z Public Health England. Dodaje, że bardzo ważne jest, żeby zaszczepić się dwoma dawkami, tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Chodzi o to, by uzyskać jak największą ochronę przed już istniejącymi wariantami koronawirusa, jak i tymi, które mogą się jeszcze pojawić.



Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr Paweł Grzesiowski ostrzega na Twitterze, że obecny już w Polsce wariant Delta jest dwa bardziej zakaźny niż typ jesienny. "Wywołuje cztery raz częściej ciężkie zakażenia leczone w szpitalu, unika częściowo naszej odporności. Nie chcesz trafić do szpitala w czwartej fali - teraz zaszczep się" - przekonuje.