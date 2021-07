​Węgrzy mogą umówić się już na trzecie szczepienie przeciwko Covid-19. Półtora tygodnia temu premier Viktor Orban zapowiedział, że Węgry jako pierwsze w Europie pozwolą na przyjęcie kolejnej dawki.

Zdj. ilustracyjne / car / PAP/EPA

Trzecie szczepienie (lub drugie, w przypadku preparatu Johnson & Johnson), podobnie jak poprzednie, jest dobrowolne i bezpłatne. Wizytę może umówić osoba, która ukończyła 18 lat i drugie szczepienie (wykonane na Węgrzech) otrzymała ponad cztery miesiące temu. Rezerwacji można dokonać online lub też o szczepienie poprosić swojego lekarza rodzinnego. Preparaty będą podawane od 1 sierpnia.

Jak podkreśla rządowy portal o pandemii koronawirusa , przyjęcie trzeciej dawki zaleca się osobom starszym, przewlekle chorym oraz pacjentom z osłabionym układem odpornościowym.

Według rządowej strony, pojawienie się nowych, agresywnych mutacji koronawirusa uzasadnia "wzmocnienie odporności tych, którzy zostali zaszczepieni wcześnie".

Rodzaj szczepionki, jaki zostanie podany będzie ustalany na miejscu przez specjalistów. Służby medyczne dopuszczają jednak ich mieszanie, czyli w przypadku otrzymania dwóch dawek preparatu AstraZeneca, trzecia szczepionka może być Pfizera. Wyjątkiem jest Sputnik V, którego Węgrzy zalecają tylko w przypadku już zaszczepionych rosyjskim preparatem.

Kontrowersyjną decyzją pozostaje dopuszczenie chińskiej szczepionki Sinopharm do trzeciego szczepienia. Badania wskazują bowiem na jej mniejszą skuteczność zarówno wobec wariantu Alfa, jak i Delta.

Zdania na temat podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 są podzielone. Światowa Organizacja Zdrowia przekonuje, że jak na razie nie ma dowodów na to, że szczepionki przypominające są konieczne dla tych, którzy otrzymali pełny cykl szczepionek. Przeciwnego zdania jest np. Pfizer. WHO zarzuca koncernowi, że woli dostarczać preparaty do krajów bogatszych, gdzie poziom zaszczepienia jest wysoki, a ignoruje regiony biedniejsze.

Węgry są pierwszym krajem w Europie, który rozpoczyna szczepienia trzecią dawką, ale nie pierwszym na świecie. Wcześniej podawanie dawek przypominających rozpoczęły już Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Tajlandia. Izrael ma z kolei zacząć podawanie trzecich dawek seniorom od 1 sierpnia.