Po szczepieniu przeciw Covid-19 zrezygnujemy na 1-2 dni z opalania na plaży, pływania w morzu czy jeziorze oraz intensywnych wycieczek rowerowych - radzi prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jak podkreśla prof. Joanna Zajkowska, po szczepieniu przeciw Covid-19 należy zachować zdrowy rozsądek, jak po każdym innym szczepieniu.

Unikajmy przez 1-2 dni intensywnego wysiłku fizycznego. Nie rzucajmy się od razu na 30-kilometrową wycieczkę rowerem. Odpuśćmy na chwilę opalanie oraz pływanie w jeziorze czy morzu. Po prostu poleniuchujmy w zaciszu domowych - podpowiada prof. Zajkowska.



Chodzi o to, aby móc tego samego i następnego dnia zidentyfikować możliwe odczyny poszczepienne.



Gdy zleją się nam one z zakwasami, bądź gorączka z udarem słonecznym, to nie będziemy wiedzieli jak zareagować. Trzeba po prostu na moment stać się bardziej czujnym, aby takie możliwe skutki uboczne szczepienia wyłapać i zareagować np. zbijając temperaturę. Zawsze jestem zwolenniczką zdrowego rozsądku w naszym życiu. Ten po szczepieniu także jest niezwykle potrzebny - dodała lekarka.



Przestrzegła także przed spożywaniem alkoholu po szczepieniu.



Jego picie odwadnia, więc zrezygnujmy z niego po przyjęciu szczepionki. Tylko wyjdzie nam to na zdrowie - stwierdziła prof. Zajkowska.