53,1 proc. Polaków uważa, że UE zawiodła w kwestii zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek na Covid-19 państwom członkowskim; przeciwnego zdania jest 18,5 proc. badanych - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy - ich zdaniem - UE zawiodła w kwestii zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek na Covid-19 państwom członkowskim.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 53,1 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 18,5 proc. badanych. 28,4 proc. nie ma zdania w tej kwestii.



"Działania Unii Europejskiej za niewystarczające uznaje 55 proc. kobiet i co drugi mężczyzna. Negatywną opinię o działaniach unijnych urzędników wyraża 58 proc. badanych powyżej 50 roku życia i 60 proc. respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Działania podjęte przez Unię negatywnie ocenia ponad 60 proc. badanych o dochodach wynoszących od 2001 do 3000 zł i 57 proc. mieszkańców miast liczących powyżej 500 tys. osób" - komentuje, cytowany przez portal, Senior Project Manager w SW Research Adam Jastrzębski.



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9.03-10.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.