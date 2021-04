Komisja Europejska podała datę pierwszej rozprawy w postępowaniu prawnym przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostaw szczepionek przeciw Covid-19. Rozprawa odbędzie się przed sądem w Brukseli 26 maja.

Zdjęcie ilustracyjne / Bienvenido Velasco / PAP/EPA

Komisja Europejska przekazała, że pozywa brytyjsko-szwedzką firmę do sądu za nieprzestrzeganie zobowiązań dotyczących dostarczania szczepionek w jej umowie z 27 krajami unijnymi.

Umowa AstraZeneki z UE, którą Komisja podpisała w imieniu krajów członkowskich w sierpniu ubiegłego roku, przewidywała początkowe 300 milionów dawek do dystrybucji między państwa UE.



Tymczasem z danych zaprezentowanych przez KE wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. AstraZeneca dostarczył do UE ok. 30 mln dawek swojej szczepionki - cztery razy mniej, niż 120 mln dawek przewidziane w porozumieniu z firmą. Problemy z dostawami wystąpiły również w kwietniu.



AstraZeneca zapowiedziała, że będzie "zdecydowanie bronić" się w sądzie.