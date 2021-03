Trzeci w ciągu trzech dni rekord liczby podanych szczepionek przeciw Covid-19 ustanowiono w Wielkiej Brytanii - poinformował rząd tego kraju. Liczba nowych zgonów spadła tymczasem do najniższego poziomu od początku października.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Leszek Szymański /

W sobotę zastrzyk dostały 873 784 osoby, co stanowi ok. 1,3 proc. całej ludności kraju. To o ponad 160 tys. więcej niż piątek i o ponad 287 tys. więcej niż w czwartek, kiedy również pobijano rekordy.



Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 27,63 mln osób, czyli 52,5 proc. dorosłej populacji kraju, zaś obie dawki - prawie 2,23 mln, czyli 4,2 proc. dorosłych mieszkańców.



Oznacza to, że do osiągnięcia celu, jakim jest zaoferowanie do 15 kwietnia przynajmniej jednej dawki szczepionki wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych pozostało już niespełna 4,4 mln osób. Przy obecnym tempie - i zakładając, że nie będzie problemów z dostawami szczepionek - cel ten zostanie zrealizowany znacząco przed terminem.



Dobowy bilans zgonów spadł poniżej 50

Szybko postępujący program szczepień coraz wyraźniej przekłada się na liczbę infekcji koronawirusem, a zwłaszcza zgonów. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 33 zgony z powodu Covid-19. To pierwszy przypadek od 5 października zeszłego roku, by dobowy bilans zgonów spadł poniżej 50. Wprawdzie bilanse dotyczące dni weekendowe zawsze są najniższe w tygodniu, ale jest też znacząco mniej niż było w poprzednią niedzielę (52).



W trakcie minionej doby wykryto 5312 nowych zakażeń koronawirusem, co jest zbliżonym bilansem do tych z ostatnich kilkunastu dni. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 4,3 mln zakażeń, z powodu których zmarło 126 155 osób.