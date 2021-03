Na razie jest rekomendacja Rady Medycznej w sprawie terminu podawania drugiej dawki szczepionki, ale nie ma żadnej decyzji w tym zakresie - zaznaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, pytany o ewentualne przesunięcia wyznaczonych już terminów szczepień drugą dawką.

Zdj. ilustracyjne / ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

W czwartek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w porozumieniu z Radą Medyczną, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, rząd chce wydłużyć czas między podawaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Jak mówił od przyszłego tygodnia, druga dawka szczepionki firmy AstraZeneca ma być podawana po 12 tygodniach od pierwszego zastrzyku, a preparatu firmy Pfizer po 42 dniach od pierwszej iniekcji.

Szef resortu zdrowia został zapytany na konferencji prasowej, czy osoby, które mają wyznaczony termin szczepienia drugą dawką, będą zaszczepione w podanym im już terminie, czy dostaną nowe terminy.



Na razie nie ma podjętej żadnej decyzji. Jest rekomendacja Rady Medycznej, którą przedstawił wczoraj pan minister Dworczyk - powiedział Niedzielski.



Jeżeli ta decyzje będzie podjęta, to zostanie podjęta z poszanowaniem praw pacjentów, w szczególności osób, które mają już umówione terminy - dodał minister zdrowia.





Co ze szczepieniem ozdrowieńców?

Niedzielski powiedział też, że na razie nie podjęto decyzji w sprawie szczepienia ozdrowieńców tylko jedną dawką. Takie postępowanie zarekomendowała Rada Medyczna i obecnie jest to analizowane. W najbliższym czasie minister zdrowia wyda komunikat w tym zakresie - dodał.



Rada Medyczna rzeczywiście zarekomendowała szczepienie ozdrowieńców jedną dawką i to w okresie sześciu miesięcy po odnotowaniu dodatniego wyniku. Ta rekomendacja została przeze mnie przedstawiona organom formalnym przy ministrze zdrowia, to jest zespołowi ds. szczepień. I jednocześnie poprosiłem Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o przebadanie literatury w tym zakresie i badań, które będą pozwalały mi podjąć decyzję - powiedział.



Tak jak wielokrotnie sygnalizowałem, decyzje, które podejmuje minister zdrowia, są oparte na faktach, nie na intuicjach, nie na przeczuciach, więc weryfikujemy to stanowisko, które przedstawiła Rada Medyczna i w najbliższym czasie minister zdrowia wyda komunikat w tym zakresie - poinformował Niedzielski.