Po pięciu miesiącach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki jej skuteczność w zapobieganiu zakażeniu, zarówno objawowym, jak i bezobjawowym obniża się z 74 do 39 procent - to najnowsze ustalenia włoskiego Instytutu Służby Zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/STEFAN WALISCH /

W raporcie Instytut podkreślił, że skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi Covid-19 u osób zaszczepionych w ostatnich pięciu miesiącach wynosi 93 procent.

Ponadto według badań trzecia dawka preparatu zapobiega ciężkiej chorobie w ponad 90 proc. przypadków.



Tzw. dawka przypominająca we Włoszech podawana jest po co najmniej pięciu miesiącach od poprzedniej.



Rząd Włoch, jak podają media, pracuje nad mechanizmem, który ma automatycznie prowadzić do zawieszenia działania przepustki Covid-19 u osób, u których wykryte zostanie zakażenie. Obecnie paradoks polega na tym, że posiadacze tzw. Green Pass mają ważny dokument także wtedy, gdy otrzymują pozytywny wynik testu. Według nowego projektu ważność przepustki byłaby przywracana dopiero w momencie, gdy osoba zakażona otrzyma potem negatywny wynik testu.



Minionej doby we Włoszech na Covid-19 zmarło 96 osób i wykryto ponad 21 tys. zakażeń w 565 tys. testów. To znaczy, że 3,7 proc. z nich dało wynik pozytywny.



Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 134 765.



Obecnie zakażonych jest 273 tys. osób.



W szpitalach przebywa ponad 7,3 tys. zakażonych koronawirusem, w tym 818 na intensywnej terapii.