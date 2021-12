Badania potwierdzają skuteczność szczepionki Pfizera przeciwko wariantowi Omikron koronawirusa. O optymistycznych przesłankach poinformował izraelski minister zdrowia Nitzan Horowitz. W Izraelu zarejestrowano dotychczas 4 przypadki zakażenia Omikronem. "The Jerusalem Post" podał, że ogólna zachorowalność jest niska.

Minister zdrowia Izraela: Są dowody, że szczepionka chroni przed Omikronem / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

"W najbliższych dniach będziemy mieli dokładniejsze informacje na temat skuteczności szczepionki przeciw wariantowi Omikron. Jest tu miejsce na optymizm i istnieją wstępne przesłanki, że ci, którzy są zaszczepieni szczepionką w dalszym ciągu ważną lub przypominającą będą przed nim chronieni" - powiedział Horowitz w trakcie wizyty w Centrum Medycznym Soroka w Beer Szewie wraz z ministrem finansów Awigdorem Libermanem.



Brak szczepienia naraża na niepotrzebne ryzyko

"Szczepienie jest teraz naprawdę kluczowe. Każdy, kto zostanie narażony na wariant Omikron bez zaszczepienia, narazi się na niepotrzebne ryzyko" - oznajmił.



W raporcie telewizji Channel 12 podano, że szczepionka Pfizera jest tylko nieco mniej skuteczna w zapobieganiu zakażeniom Omikronem niż Deltą - 90 proc. w porównaniu do 95 proc. W przypadku tych wariantów wykazuje natomiast około 93 proc. skuteczność w zapobieganiu poważnym objawom u osób zaszczepionych już dawką przypominającą.



Według raportu zdolność wariantu Omikron do zakażania jest wyższa niż Delta, ale nie tak bardzo, jak się obawiano - około 1,3 razy wyższa.





Nowy wariant koronawirusa budzi niepokój

Odkryty po raz pierwszy w Botswanie wariant Omikron został określony przez Światową Organizację Zdrowia jako "budzący niepokój".

Wariant bardzo szybko się rozprzestrzenia. Według niektórych naukowców, mutacja mogła wykształcić się w organizmie pacjenta, którego organizm był osłabiony przez wirus HIV. W Botswanie ok. 20 proc. mieszkańców jest nosicielami wirusa HIV, sytuacja jest też ciężka w niektórych rejonach RPA, gdzie teraz szaleje wariant Omikron.

Zaniepokojenie wśród naukowców wywołuje mnogość mutacji. Wykryto ich ogółem 50, z czego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.