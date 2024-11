Zima zbliża się wielkimi krokami. Dla mieszkańców Lewina Brzeskiego na Opolszczyźnie, którzy wciąż nie uporali się ze skutkami powodzi, to powód do zmartwienia. Mury wciąż nie wyschły, a temperatura spada. Aby przyspieszyć ten proces, w kościołach ruszyła zbiórka pieniędzy na opał.

Tak wyglądał Lewin Brzeski 20 września / Andrzej Rudiak / PAP

Caritas uzbierał podczas mszy świętych ponad 2 mln złotych. Za część pieniędzy zostały zakupione agregaty czy myjki, które były bardzo potrzebne w pierwszym etapie sprzątania, kiedy wiele domów było odciętych od prądu.

Teraz zdecydowano o zakupie opału za 1,7 mln zł. Każdy, potrzebujący mieszkaniec gminy Lewin Brzeski dostanie co najmniej tonę węgla. Jest już przygotowany na składowisku, lokalna parafia będzie koordynowała dystrybucję. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę - powiedział RMF FM arcybiskup Józef Kupny. Symboliczny bon został przekazany na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Przekazanie symbolicznego bonu / Paweł Trawka/ Caritas / Materiały prasowe

Burmistrz: To strzał w dziesiątkę

W gminie Lewin Brzeski poszkodowanych przez powódź jest około 1500 gospodarstw. To około 30 proc. całej gminy. Straty majątku publicznego, dróg, szkół, mostów, czy na przykład biblioteki - szacowane są na około 190 mln złotych.

W domu miałem 140 cm wody. Straciłem wszystko, co było na parterze. Woda zabrała mi nawet kury - mówi jeden z mieszkańców Wronowa, jednej z najbardziej poszkodowanych wiosek. Informacja o darmowym węglu została więc przyjęta z ogromnym entuzjazmem.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

To strzał w dziesiątkę. Pierwszy raz powódź nawiedziła nas we wrześniu. Wcześniej zalewało nas w maju czy lipcu - wtedy mieliśmy więcej czasu przed zimą. A ludzie nie tylko muszą mieć ciepło w domu. Muszą osuszyć mury, bez odpowiedniej temperatury to się nie uda - mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Amfibią na pomoc. Relacja reportera RMF FM Jakuba Rybskiego z zalanej Opolszczyzny Autor: Jakub Rybski/Michał Dukaczewski /

Mieszkańcy przyznają, że mają coraz mniej czasu i coraz mniej pieniędzy, więc podarowany opał jest dla nich ratunkiem.

O szczegóły dystrybucji można pytać w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lewinie Brzeskim, która cały czas organizuje pomoc. Wkrótce będą też do rozdania lodówki i pralki.