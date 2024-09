"To już nie jest dramat, to jest tragedia"

Rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski powiedział PAP, że to prawdopodobnie wał boczny został uszkodzony i przerwany, który jest w przedniej części tego urządzenia. Wskazał, że woda wlewa się do Stronia Śląskiego. To już nie jest dramat, to jest tragedia - podkreślił.

Rzecznik IMiGW zaznaczył także, że "to jest ogromna siła, która niszczy budynki". Te budynki nawet się nie przesuwają. Na nagraniach widać, że jeden z budynków Stroniu Śląskim jest po prostu burzony przez wodę, ta woda go zmiata i go nie ma - powiedział.

Fala jest ogromna, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, kontakt z mieszkańcami znajdującymi się w mieście i okolicznych wioskach jest utrudniony, nie mają prądu, wody ani zasięgu - powiedziała pani Wiktoria, która mieszka w Stroniu Śląskim.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania oraz zdjęcia z miasta.

Na jednej z fotografii można zobaczyć zatopiony wóz strażacki.