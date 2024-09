"Budowanie jakichś emocji, opowiadanie o setkach ofiar - takie rzeczy też się pojawiały w mediach - jest naprawdę nie fair wobec policji" - mówił w czasie sejmowej debaty dotyczącej powodzi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Przyznał, że może się zdarzyć, że będą następne ofiary żywiołu. "Nie ma najmniejszego powodu, żeby w jakikolwiek sposób to ukrywać" - zapewnił.

Tomasz Siemoniak / Tomasz Gzell / PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak w odpowiedzi na pytania posłów odniósł się do doniesień o rzekomo większej od oficjalnej liczbie ofiar powodzi. Poprosił o "rzetelną ocenę tego, co się dzieje, o opieranie się na faktach, o szacunek do ofiar powodzi".

Siemoniak zaznaczył, że tylko policja przekazuje informacje na temat ofiar śmiertelnych. Nikt żadnych nacisków w żadną stronę tutaj nie wywiera (...) a policja, służba zdrowia, działa w takich sytuacjach - zapewniał szef MSWiA.



Budowanie jakichś emocji, opowiadanie o setkach ofiar - takie rzeczy też się pojawiały w mediach - jest naprawdę nie fair wobec policji, która rzetelnie: od komisariatu, posterunku, poprzez komendy powiatowe, komendy wojewódzkie - te sprawy przekazuje - podkreślił minister.

Siemoniak przypomniał, że o śmierci każdej osoby najpierw powiadamiana jest rodzina. To jest tak poważna sprawa, gdy bliscy tych osób, które zamieszkują na tym terenie, w całej Polsce dowiadują się o setkach ofiar. To jest nieprawda - podkreślał. Jednocześnie przyznał, że może się zdarzyć - jedna osoba jest poszukiwana - że będą następne ofiary.

Oby nie, ale ufajcie policji, że takie informacje przekaże. Nie ma najmniejszego powodu, żeby w jakikolwiek sposób to ukrywać - powiedział szef MSWiA.