Ważne informacja dla południowo zachodniej Polski. Zmniejsza się stan napełnienia zbiornika Racibórz Dolny, który przechwycił falę wezbraniową na Odrze. W środę rano wyniósł on niespełna 138 mln metrów sześciennych, czyli ok. 74,5 proc. jego pojemności - przekazały Wody Polskie.

Zbiornik Racibórz / Michał Meissner / PAP

Nocą doszło do lokalnego wysięku z obwałowania położonego w pobliżu zbiornika Racibórz Dolny polderu Buków, ale według zapewnień Wód Polskich sytuacja jest opanowana i prowadzone tam prace dobiegają końca.

Mniej wody w zbiorniku Racibórz

"Stan zapełnienia zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na godz. 6.00 wyniósł 137,88 mln metrów sześciennych, czyli ok. 74,5 proc. jego pojemności. Zrzut wody ze zbiornika wynosi ok. 780 m sześc. na sekundę i taki będzie utrzymywany w najbliższym czasie" - podano w komunikacie.

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, zmniejsza się już ilość gromadzonej w nim wody.

Wysięk z polderu Buków

Rzeczniczka Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hofman potwierdziła, że nocą wykryto wysięk z polderu Buków, który także piętrzy wodę powodziową. Jej ilość szacuje się obecnie na ok. 30 mln m sześc. przy pojemności polderu wynoszącej ok. 55 mln m sześc.

Łączna długość obwałowań polderu Buków to około 14 km. W ramach naszych nocnych prac monitorujących i dozoru nad obiektami hydrotechnicznymi nasza obsługa na odcinku około 150 m na Polderze Buków spostrzegła wysięk z obwałowania - punktowo, lokalnie. Ponieważ każdą taką sytuację traktujemy poważnie, poprosiliśmy służby o wsparcie i od godzin nocnych trwa tam umacnianie tego odcinka - opisała rzeczniczka.

Zaznaczyła, że nie doszło do przerwania ciągłości obwałowań. Zadaniem służb było doszczelnienie miejsca wysięku.

Prace przebiegają zgodnie z planem. Sytuacja jest już pod kontrolą, ustabilizowana. Z tego co wiem, działania służb wkrótce będą zmierzać do końca - zaznaczyła i dodała, że na innych odcinkach polderu Buków nie dostrzeżono żadnych nieprawidłowości.

Zbiornik Racibórz Dolny

Zbiornik Racibórz Dolny o pojemności 185 mln m sześc. zaczął być napełniany od niedzieli rano, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą.

Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km. Koszt inwestycji dofinansowanej z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld zł.

Ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, oddany do użytku w 2002 r. W ramach tej inwestycji wykonano m.in. 14,5 km obwałowań stanowiących zapory boczne polderu, dwie budowle umożliwiające sterowanie pracą polderu i wał działowy.