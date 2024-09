Dostałem przed chwilą informację o natychmiastowej ewakuacji części Paczkowa. Burmistrz podjął taką decyzję, dlatego że - niestety - na zbiorniku Topola pękły wały - powiedział przed godz. 12:00.

Woda idzie pełnym nurtem i to wszystko powoduje, że musimy patrzeć na zdrowie i życie mieszkańców - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewakuacja szpitala w Nysie. Starosta nyski: Nie ma prądu, nie działają wszystkie sprzęty

Woda płynie w niekontrolowany sposób

Do sytuacji odniósł się również burmistrz Paczkowa Artur Rolka. O godz. 10:53 otrzymaliśmy informację z centrum operacyjnego z RZGW Wrocław o zniszczeniu przelewu powodziowego na zbiorniku Topola - powiedział.

RZGW we Wrocławiu przekazało, że "woda w niekontrolowany sposób przepływa do zbiornika Kozielno i dalej do zbiornika Otmuchów".