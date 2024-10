Wielkie sprzątanie, liczenie strat i oczekiwanie na wsparcie finansowe. Tak w dużym skrócie można podsumować sytuację w miejscach, przez które miesiąc temu przeszła fala powodziowa. Jak wygląda teraz życie w Kłodzku i Lądku-Zdroju?

Lądek-Zdrój miesiąc po powodzi / Maciej Kulczyński / PAP

W Kłodzku da się już przejść i przejechać przez niemal doszczętnie zniszczoną wyspę Piasek w pełnym zabytków centrum. Ślady wielkiej wody są tam jednak wciąż bardzo wyraźne.

Zostało nam maksymalnie 3-4 proc. śmieci do posprzątania. Cały czas są dokładane przez osoby, które jeszcze sprzątają, a przede wszystkim zaczynają skuwać tynki - mówił burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Miasto dostało w poniedziałek ponad 29 mln zł z budżetu państwa. Z części tych pieniędzy w pierwszej kolejności sfinansuje wywóz odpadów.

Samorząd wciąż zbiera też wnioski od mieszkańców - o wypłaty do 100 tys. zł i do 200 tys. zł dla powodzian. Termin na ich składanie mija 15 marca.

Część powodzian skarży się na długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosków

Podobnie jest w Lądku-Zdroju. W całym mieście też trwa sprzątanie, ale udało się już przywrócić wodę. Część z tych instalacji to instalacje tymczasowe, które będziemy musieli w szybkim tempie zakopać pod ziemią przed zimą - zaznacza burmistrz Tomasz Nowicki. Jak dodaje, to tylko jedno z setek podobnych wyzwań.

Mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój alarmują nas natomiast, że wydłuża się proces administracyjny związany z wypłatami doraźnego wsparcia dla powodzian. Choć w większości największe sprzątanie już za nimi, nie mają jak przystąpić do prac remontowych, bo mimo złożonych wniosków nie wypłacono im jeszcze pieniędzy.

Pan Szymon z Trzebieszowic niedaleko Lądka-Zdroju złożył wniosek niemal natychmiast, kiedy tylko samorząd rozpoczął ich przyjmowanie. Później się czekało na komisję, która przychodziła i sprawdzała, czy był zalany ten dom - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mateuszem Chłystunem.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Komisja kilka dni temu odwiedziła dom pana Szymona i jego rodziców. Urzędnicy byli na miejscu już po tym, jak ze ścian trzeba było skuć tynk na wysokość prawie dwóch metrów, bo do takiego poziomu sięgała woda. Na położenie nowego rodzina nie ma środków. Już ponad miesiąc będzie, jeszcze decyzji nie otrzymałem - żali się pan Szymon.

Miejscowy urząd przedłużające się procedury tłumaczy m.in. brakiem rąk do pracy. Chodzi tu o wykwalifikowaną kadrę, która może decydować o wypłacie. Wprowadzanie tych wniosków, aby móc je później wypłacić, to praca pracowników socjalnych uprawnionych do tego - przekazał burmistrz Tomasz Nowicki.

Muł i błoto na ulicach Lądka-Zdroju (nagranie z 16 września) Mateusz Chłystun / RMF FM