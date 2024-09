"Przesuwamy siły i środki na woj. lubuskie i zachodniopomorskie" – przekazał Komendant Główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski. Jak dodał, raporty, które odebrał od komendantów wojewódzkich, nie wskazują tam na wielkie zagrożenie. We Wrocławiu wody powoli opadają. W Głogowie fala kulminacyjna pojawi się w poniedziałek. Dziś o godz. 13.00 ma się odbyć spotkanie premiera Donalda Tuska z wojewodami w celu zebrania wstępnych szacunków strat i kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w związku z odbudową dotkniętych tragedią miejsc. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z sytuacji powodziowej w Polsce.

W Żabnicy w powiecie gryfińskim trwa wzmacnianie i budowa wałów przeciwpowodziowych. W akcji biorą udział żołnierze WOT oraz strażacy / Marcin Bielecki / PAP

Zarzuty za sianie dezinformacji na wałach przeciwpowodziowych

Mieszkańcy Jarnołtówka zbierają podpisy pod petycją do premiera Tuska ws. remontu tamy

Komendant PSP: Przesuwamy siły i środki na województwo lubuskie i zachodniopomorskie

W Prawikowie koło Wołowa niewielu mieszkańców chciało się ewakuować

Wartość pomocy Caritas dla powodzian wynosi już ponad 1,5 mln zł

Kulminacja fali wezbraniowej z rzeki Bóbr i Nysy Łużyckiej wystąpi wcześniej niż kulminacja na Odrze

We Wrocławiu wody powoli opadają, fala powodziowa kulminuje w Brzegu Dolnym

14:36

Wojewoda śląski Marek Wójcik - w temacie strat po powodzi - poinformował, że "razem, gdyby zsumować ten obszar objęty stanem klęski żywiołowej, mówimy o 553 (uszkodzonych) drogach, 95 mostach, 91 szkołach, 43 przedszkolach, 3022 budynkach mieszkalnych, 136 budynkach użyteczności publicznej i 1518 budynkach gospodarczych".

To jest stan strat w województwie śląskim w obszarze objętym stanem klęski żywiołowej - podsumował Wójcik, zastrzegając, że obecnie jest jeszcze za wcześnie na podawanie konkretnych wycen strat po powodzi.Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie np. budynki będą zniszczone, czy będą wymagały wyburzeń, czy też będą po prostu się nadawały do remontu - wyjaśnił.Najbardziej w wyniku powodzi - jak podkreślił wojewoda śląski - ucierpiały powiat bielski i miasto Bielsko-Biała. To są 244 uszkodzone drogi, 33 mosty, 38 szkół, 16 przedszkoli. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne to jest 1366 budynków mieszkalnych, 32 budynki użyteczności publicznej, 734 budynki gospodarcze i pięć ośrodków zdrowia - wymienił.Wojewoda zwrócił przy tym uwagę, że samorządowcy wskazują na to, że "w rejonie górskim wszystkie drogi, mosty, przepusty przy rzekach są po prostu zniszczone pod naporem bardzo szybko spływającej wody". To są rzeczy, które wymagają na pewno pilnej zmiany i tutaj te straty są bardzo duże - mówił.Zaznaczył też, że obecne natychmiastowe odbudowanie infrastruktury niewiele da, ponieważ wiadomo, iż najpierw muszą być podniesione wały przeciwpowodziowe - w niektórych miejscach o 80 cm. Mosty muszą być podniesione w stosunku do tego, co zostało zbudowane często kilkadziesiąt lat temu - dodał.W powiecie cieszyńskim - jak relacjonował dalej Wójcik - uszkodzone są 154 drogi, 28 mostów, 18 szkół, 17 przedszkoli, 901 budynków mieszkalnych, 68 budynków użyteczności publicznej, 436 budynków gospodarczych, jak również jeden ośrodek zdrowia.W powiecie raciborskim uszkodzonych jest 121 dróg, 26 mostów, osiem szkół, pięć przedszkoli, 346 budynków mieszkalnych, 17 budynków użyteczności publicznej, 218 budynków gospodarczych. W powiecie pszczyńskim uszkodzone są 34 drogi, osiem mostów, 27 szkół, pięć przedszkoli, 409 budynków mieszkalnych, 19 budynków użyteczności publicznej i 130 budynków gospodarczych. Robiliśmy również rozeznanie w innych powiatach i w niektórych miejscowościach te straty również będą spore - dodał wojewoda śląski.

14:30

Zachodniopomorskie przygotowuje się na przejście fali powodziowej.

W Żabnicy w powiecie gryfińskim trwa wzmacnianie i budowa wałów przeciwpowodziowych. W akcji biorą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz strażacy.

14:18

W sobotę we Wrocławiu odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z wojewodami w sprawie wstępnego oszacowania strat po powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Jak powiedział pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński, "jedno jest pewne: nikt nie zostanie bez pomocy, nikt nie zostanie bez wsparcia". To jest nasze zadanie i zrobimy to jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najlepiej - zadeklarował Kierwiński.Dodał, że będzie w kontakcie z wojewodami, tak żebyśmy "każdego dnia zbliżali się do coraz bardziej dokładnych danych i też mogli już takie konkretne plany zacząć przygotowywać".

Premier Donald Tusk (C), szef MSWiA Tomasz Siemoniak (L), były szef MSWiA, europoseł Marcin Kierwiński (P) podczas spotkania z wojewodami z terenów poszkodowanych przez powódź we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

13:58

W woj. opolskim trwają szacunki strat powstałych w wyniku powodzi. Jak powiedział na sobotnim spotkaniu wojewodów z premierem Marek Świetlik z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, obecne szacunki mówiące o 388 mln zł i będą z całą pewnością korygowane.



Na sobotnim spotkaniu premiera Donalda Tuska z wojewodami z regionów dotkniętych powodzią przedstawiciele rządu w terenie przedstawiali wstępne szacunki szkód dokonanych przez powódź.

13:55

Liczba mieszkańców ewakuowanych w związku z powodzią - jak relacjonował szef KPRM Jan Grabiec - wynosi 6544.Natomiast jeśli chodzi o budynki mieszkalne, które uległy zalaniu lub uszkodzeniu w wyniku powodzi, to do tej pory przeanalizowanych zostało 11 502 budynków, które zostały zgłoszone. To są zarówno domy jednorodzinne, jak i budynki wielomieszkaniowe - podał.



Liczba budynków gospodarczych dotkniętych powodzią - jak podał - wynosi 6033, a liczba obiektów użyteczności publicznej (to m.in. szkoły, przedszkola, także obiekty sportowe, budynki administracji, a także mosty i drogi) zalanych lub uszkodzonych w wyniku powodzi wynosi 724.

13:50

Stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i 2 mln 390 tys. osób; realnie powodzią dotkniętych jest 57 tys. osób - poinformował szef KPRM Jan Grabiec, który we Wrocławiu bierze udział w spotkaniu dotyczącym dotychczasowych strat po powodzi.

Mówimy tutaj o stanie klęski żywiołowej, natomiast w kolejnej kategorii jest liczba mieszkańców dotkniętych powodzią, tych, którzy realnie pomimo działań ratowniczych i ochronnych, doświadczyli powodzi. To jest na ten moment 57 tysięcy (osób) - zaznaczył, wskazując, że tyle wynosi szacunek z zebranych dotychczas danych.

13:22

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zamieściło na swojej stronie adresy magazynów, do których można dostarczyć pomoc dla powodzian. Są one we Wrocławiu, Wałbrzychu i Kłodzku.



Magazyn we Wrocławiu mieści się w Dolnośląskim Centrum Druku 3D (ul. Tyniecka 2, telefon 508-256-535). Wałbrzyski magazyn jest na ul. Villardczyków 17 (telefon 505- 894-830). Kłodzki magazyn zlokalizowany jest w Twierdzy Kłodzkiej (ul. Nowy Świat, telefon 885-987-001).



13:13

Lubuskie przygotowuje się na nadejście wysokiej fali. Wzdłuż Odry trwa wzmacnianie wałów.

Rzeka w poniedziałek w Nowej Soli ma mieć 720 cm - poinformował Sławomir Pawlak dyrektor biura wojewody lubuskiego.

12:51

"Funkcjonariusze służb niosących pomoc na terenach powodziowych zatankowali nieodpłatnie ponad 300 tys. litrów paliwa" - poinformował w sobotę Orlen.

Od soboty 14 września br., spółka udostępniła możliwość darmowego tankowania przez jednostki państwowych i ochotniczych straży pożarnych. "Ratownicy tankują nieodpłatnie w wybranych kilkudziesięciu lokalizacjach objętych skutkami powodzi. Dotyczy to już prawie 120 stacji paliw Orlen w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim oraz małopolskim. Możliwość nieodpłatnego tankowania mają także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR) - w pełnej koordynacji z PSP i Wojewódzkimi Komendami Straży Pożarnej" - wskazał Orlen.

12:15

Polska Spółka Gazownictwa zaapelowała w sobotę do powodzian, aby nie podejmowali samodzielnych prób odkręcania kurków głównych gazu. "Takie działanie w przypadku nieszczelności instalacji wewnętrznej lub jej zapowietrzenia może prowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu, a w konsekwencji do pożaru lub wybuchu" - ostrzegła PSG.

W związku z awariami sieci gazowej spowodowanymi powodzią Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zwiększona liczba ekip monterskich, także z innych województw, pracuje w trybie ciągłym - również w weekendy - aby jak najszybciej przywrócić dostawy gazu do wszystkich odbiorców.

Dystrybutor gazu w sprawach związanych z przerwami w dostawie gazu spowodowanymi powodzią oraz procesem przywracania dostaw, prosi o kontakt z infolinią Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem 22-444-33-33 lub na adres e-mail: pomoc@psgaz.pl. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, a także dodatkowo w weekendy, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00.

12:00

Rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak poinformował że według najnowszych prognoz fala wezbraniowa na Odrze ma wpłynąć na Ziemię Lubuską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pierwszym dużym miastem na jej drodze będzie wówczas Nowa Sól.

Wydaje się, że miasto jest już dobrze przygotowane. Mieszkańcy z pomocą służb zabezpieczyli newralgiczne miejsca workami z piaskiem, ułożyli nawet tymczasowy wał z worków o wysokości metra i długości wzdłuż basenu portu rzecznego. Także mieszkańcy innych miast i wsi nad Odrą od kilku dni ciężko pracują, by zabezpieczyć się przed wysoką wodą, w czym pomagają im służby - dodał rzecznik.

W woj. lubuskim obowiązuje wprowadzony przez wojewodę do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. W związku sytuacja powodziową w niektórych miejscach wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym.

11:54

W woj. lubuskim rośnie poziom Odry. W sobotę rano stany alarmowe były przekroczone na pięciu wodowskazach w regionie. Dotychczas nie doszło do poważnych podtopień - poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Stan wody w rzekach Ten plik jest gotowy do pobrania. / Maciej Zieliński / PAP

Z danych na stronie Hydro.imgw.pl wynikało, że w sobotę o godz. 9.00 w Nowej Soli stan alarmowy na Odrze był przekroczony o 59 cm, w Połęcku o 47 cm, w Cigacicach o 37 cm, w Nietkowie o 34 cm, a w Słubicach o 1 cm.

Sytuacja na lubuskim odcinku Odry jest stabilna. Oczywiście poziom wody rośnie, ale jak na razie nie byliśmy zmuszeni do podejmowania żadnych działań typowo powodziowych, takich jak pompowania czy ewakuacja ludności. Strażacy pomagają mieszkańcom w umacnianiu wałów i monitorują stan rzeki - powiedział mł. bryg. Kaniak.

11:40

Jakub L. - 26-latek zatrzymany za podawanie się za żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i sianie dezinformacji na wałach przeciwpowodziowych - usłyszał już zarzuty. Drugi z mężczyzn zatrzymanych w tej sprawie po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.

11:19

Mieszkańcy Jarnołtówka oraz miejscowości Pokrzywna, Moszczanka i Łąka Prudnicka (Opolskie) zbierają podpisy pod petycją do premiera Donalda Tuska w sprawie remontu tamy. Poniżej publikujemy ich petycję.

"My mieszkańcy Jarnołtówka, wsi położonej na granicy z Czechami, zwracamy się do pana z prośbą o udzielenie nam pomocy. Nasza wieś jest wielokrotnie doświadczana przez powódź.

Przepływająca przez wioskę górska rzeka Złoty Potok niszczy nasze drogi i domy. Po wielkiej powodzi w 1903 roku odwiedziła Jarnołtówek Cesarzowa Augusta Wiktoria, która przyczyniła się do budowy zapory na rzece. Ostatnia powódź pokazała, że tama oraz wały wymagają gruntownego remontu. Mieszkańcy Jarnołtówka nagle musieli opuścić swoje domy i cudem uniknęli tragedii, gdyż zapora groziła zawaleniem.

Prosimy pana premiera o patronat nad inicjatywą, która przyczyni się do realizacji przedsięwzięcia mającego chronić Jarnołtówek oraz lokalną społeczność gminy Głuchołazy i Prudnik przed kolejną katastrofą.

Prosimy o ujęcie w planach inwestycyjnych remontu naszej zapory oraz należytego zabezpieczenia rzeki Złoty Potok.

Jednocześnie zapraszamy Premiera do odwiedzenia naszej wioski" - kończą swój list do Donalda Tuska.

11:08

Prognozy pogody dotyczące Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego są pozytywne, nie zwiększa się tam stan wody, co ułatwia nam pracę i przygotowania przed nadejściem dużej fali - poinformował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

10:42

Opolska policja wysłała na tereny dotknięte przez powódź mobilne komisariaty. W odpowiednio wyposażonych radiowozach przyjmuje dzielnicowy, pracownik socjalny i funkcjonariusz pionu kryminalnego.

"Radiowóz parkuje w dogodnym i dostępnym miejscu, a dzielnicowy wraz z sołtysem informują o tym mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzielnicowy może być blisko mieszkańców w tym trudnym dla nich czasie, a pracownik socjalny przyjmować różnego rodzaju wnioski. Do pobrania są również druki wniosków pomocowych. Gdy pojawi się konieczność przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, policjant pionu kryminalnego zajmie się sprawą również na miejscu. Gdy wszyscy mieszkańcy danej wsi załatwią potrzebne dla nich sprawy, mobilny komisariat wyrusza w kolejne miejsce" - poinformowała opolska policja.

Pierwsze zgłoszenia mobilne komisariaty przyjęły w Nysie i Grodkowie.