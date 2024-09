​Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze dotrze do Głogowa w niedzielę ok. godz. 14.00. Stan alarmowy może zostać przekroczony o ok. 2,5 m. W gminie Wińsko koło Brzegu Dolnego całą noc uszczelniano wały. W niedzielę rano stan alarmowy przekroczony był na 29 stacjach hydrologicznych. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z sytuacji powodziowej w Polsce.

Odra w Głogowie / Adam Burakowski / East News

Kulminacja fali wezbraniowej w Głogowie około godz. 14

Uszczelnianie wałów w gminie Wińsko

07:20

W niedzielę w kościołach zbierane są do puszek pieniądze dla powodzian. Środki zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.

07:17

Od kilku godzin kulminacja fali wezbraniowej obserwowana jest w Ścinawie. Wodowskaz wskazuje tam 645 cm, to oznacza, że stan alarmowy przekroczony jest o blisko 2,5 metra.

Absolutne maksimum dla tej stacji to 732 cm zanotowane w 1997 r. Kulminacja na tej stacji, przy zbliżonym do aktualnego poziomie wody, ma potrwać do niedzieli rano, następnie zacznie powoli opadać o ok. 15 cm do poniedziałkowego poranka.

07:06

IMG podał, że po godz. 6.30 stan alarmowy przekroczony jest na 29 stacjach hydrologicznych, a stany ostrzegawcze na 21. "Największe przekroczenie stanu alarmowego notowane jest w Brzegu Dolnym - 268 cm" - zaznaczył IMGW.

06:57

We Wrocławiu o godz. 7.00 zbierze się sztab powodziowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i minister edukacji Barbary Nowackiej.

06:30

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze dotrze do Głogowa w niedzielę ok. godz. 14.00. Stan alarmowy może zostać przekroczony o ok. 2,5 m, a wysokość fali kulminacyjnej może sięgnąć 695-705 cm - poinformował w sobotę przed północą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Z kolei w poniedziałek w godzinach porannych prognozowane jest dotarcie kulminacji fali wezbraniowej do Nowej Soli (ponad 2 m powyżej stanu alarmowego).

We wtorek kulminacja fali wezbraniowej na Odrze powinna dotrzeć do Cigacic i Nietkowa. W obu przypadkach ok 2,5 m powyżej stanu alarmowego.

W środę kulminacja spodziewana jest w Połęcku.

IMGW zaznacza, że kulminacja fali na Odrze minie się z kulminacjami fal powodziowych z rzeki Bóbr i Nysy Łużyckiej.



06:05

W gminie Wińsko całą noc trwały próby uszczelniania wałów. Także tam dotarła fala kulminacyjna na Odrze.

Wińsko (pow. wołowski) znajduje się ok. 30 km na północny-zachód od Brzegu Dolnego. Mieszkańcy znajdujących się nad rzeką wsi już kilka dni temu ruszyli umacniać wały. Woda zaczęła się jednak przesączać. Jak twierdzi wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica, wały przez lata były zaniedbane.

Na wale między Ścinawą a Małowicami były dwa rozszczelnienia. Nasi strażacy z OSP całodobowo je kontrolują, więc jak tylko to zauważyli, to ruszyła akcja. Byliśmy przygotowani, bo było bardzo dużo worków z piaskiem i sprzętu. Szczególnie wykazała się OSP Orzeszków - powiedziała wójt.

Do Wińska trafiają worki z Piaskiem z Wołowa, Wiszni Małej, Siechnic czy Wrocławia - czyli z miejsc, gdzie największa fala już przeszła. Mieszkańcy są wycieńczeni, ale ze wsparciem przyjechali terytorialsi.