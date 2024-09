We wtorkowy poranek fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Cigacice w województwie lubuskim - poziom wody osiągnął tam 645 centymetrów. IMGW poinformował, że stan alarmowy jest przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, ale co ważne - poziom wody na dopływach Odry stopniowo spada.

Odra w Cigacicach na zdjęciu z 23 września br. / Lech Muszyński / PAP

Fala kulminacyjna na Odrze we wtorek rano przechodzi przez Cigacice w województwie lubuskim. Poziom wody osiągnął tam 645 cm, przy czym stan alarmowy wynosi 400 cm. W 1997 roku przepływająca przez miasto rzeka miała 682 cm.

Najważniejsza informacja jest taka, że nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Nie doszło również do zalań domów czy posesji. Występują co prawda lokalne podtopienia, ale dotyczą one przede wszystkim terenów biegnących wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. To w głównej mierze lasy i pola.

Stan Odry w Cigacicach na zdjęciu z 23 września br. / Lech Muszyński / PAP

Zgodnie z przewidywaniem IMGW, około godz. 6:00-7:00 w Cigacicach ma zostać osiągnięty maksymalny poziom wody, która będzie się przetaczała przez Odrę. Będzie to trwało - podobnie zresztą jak w przypadku Nowej Soli - kilka godzin i później zaczną się powolne, ale jednak spadki - przekazał RMF FM mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Wrażliwe miejsca w Cigacicach zostały zabezpieczone przez służby oraz mieszkańców. Strażak zaapelował o zgłaszanie służbom każdej niepokojącej sytuacji pod nr 112.

Poziom wody w Cigacicach zacznie spadać ok. godz. 14:00. Kolejne miasta, do których dotrze fala kulminacyjna na Odrze, to Krosno Odrzańskie oraz Słubice.

Stan alarmowy przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał we wtorek rano, że stan alarmowy był przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry.

Służby monitorują sytuację na Odrze. Poziom rzeki w Nowej Soli cały czas jest wysoki i wynosi 644 cm; w Nietkowie sięga 638 cm, w Białej Górze 484 cm, a w Słubicach - 412 cm.