Ryzyko przerwania wałów

"Jestem zmuszony ogłosić ewakuację. Sytuacja jest bardzo groźna. Zagraża zdrowiu i życiu. Powodem ogłoszenia ewakuacji jest ryzyko - bardzo duże, rosnące - przerwania wałów przy ulicy Wyspiańskiego" - przekazał burmistrz Nysy na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Jeszcze będą akcje, by załatać tę dziurę przez wojsko, natomiast sytuacja może potoczyć się w najgorszą stronę, czyli przebicie wału przy ulicy Wyspiańskiego i fala pójdzie w kierunku miasta. Bardzo proszę, jeśli możecie, ewakuujcie swój dobytek, siebie, swoich bliskich. Warto natychmiast wejść na najwyższą kondygnację budynku, bo fala może być kilkumetrowa. To oznacza, że będziemy mieli zalane całe miasto" - poinformował burmistrz Nysy.

Poprosił jednocześnie o zachowanie spokoju. "Być może wał zostanie uratowany. Za chwilę ruszą śmigłowce wojskowe i straży pożarnej i może uda się dziurę załatać. Ryzyko jest zbyt duże, żebyśmy o tym nie wspomnieli i dlatego ogłaszam stan ewakuacji" - stwierdził Kolbiarz.

Czas na bezpieczną ewakuację

W kolejnej informacji opublikowanej na Facebooku poinformował, że od godziny 17.00 do 20.00 Wody Polskie zmniejszają zrzut wody z tamy z 1000 do 800 m sześć. na sekundę. "To czas na bezpieczną ewakuację i czas na naprawę naruszonego wału" - napisał Kordian Kolbiarz.

"Ewakuacja Nysy. Mieszkańcy muszą natychmiast wrócić do domów. Mieszkańcy parterów muszą przejść na wyższe piętra. Na tę chwilę służby docierają w każde miejsce miasta. Prosimy nie lekceważyć komunikatów" - ogłosiła policja w mediach społecznościowych przed godz. 17.

"Prosimy o śledzenie komunikatów od służb! (...) Bądźmy odpowiedzialni i przygotowani na taką ewentualność. Zalecamy spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy już teraz, abyśmy mogli reagować, gdy zajdzie taka potrzeba" - napisało na swojej stronie starostwo nyskie.

Zamknięte drogi dojazdowe do miasta

Jak informowała w Faktach o godz. 18 dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, nie ma szans, by dostać się do Nysy od strony, gdzie został przerwany wał przy ul. Wyspiańskiego. Wszystkie drogi dojazdowe do tej części miasta są zamknięte. Nasza reporterka dotarła do mostu na rzece Białej Głuchołaskiej. Most jest przerwany. Woda taka duża szła, że po prostu zrobiło wyrwę w drodze i jest brak dwóch metrów mostu. Jest przepaść. Droga jest zamknięta - usłyszała nasza dziennikarka od jednego z mieszkańców.



To jedna z dróg dojazdowych do Nysy. Do miasta można dostać od strony Goświnowic, z lewej strony koryta rzeki. Reszta jest zalana.

Nysę zalewa od niedzieli

Sytuacja w Nysie uległa dramatycznemu pogorszeniu po przerwaniu wału przeciwpowodziowego, chroniącego miasto przed wezbranymi wodami Nysy Kłodzkiej.