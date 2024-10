Najpierw ruszyli z pomocą do powodzian w Głuchołazach, jednak po kilku dniach pobytu na Opolszczyźnie postanowili pójść krok dalej. Zaangażowali sportowców reprezentujących różne dyscypliny do przekazania pamiątek z czasów swojej kariery. Zostaną one wystawione na licytacje, a dochód przeznaczony będzie na pomoc powodzianom.

Do akcji włączył się między innymi Adam Brysz / Materiał udostępniony / Materiały prasowe Do tej pory udało się uzyskać cenne pamiątki od zawodników sportów walki: Patryka Likusa, Adama Brysza i Mariusza Wacha. Do akcji przyłączyli się także futsaliści Ruchu Chorzów oraz piłkarze Lecha Poznań i AKS-u Mikołów. Organizatorzy zapraszają jednak kolejnych sportowców do udziału w tej charytatywnej inicjatywie. Powstał już profil w mediach społecznościowych, gdzie prezentowane są przedmioty wystawione na licytację. Aukcje odbędą się w internecie, dzięki czemu będzie mógł w nich wziąć udział każdy chętny do pomocy powodzianom. Finał całego przedsięwzięcia planowany jest na 31 października w Rudzie Śląskiej. W tym dniu zostanie zorganizowana gala w Kinie Patria. Zaproszeni zostaną zawodnicy, kluby, oraz osoby, które zaangażowały się w realizację projektu oraz media. W trakcie gali będzie na bieżąco relacjonowana sama licytacja oraz dotychczas zebrana z niej suma pieniędzy - zapowiada Denis Jachna, jeden z inicjatorów akcji. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na pomoc dla powodzian, czy to w formie pieniężnej, czy też w formie doraźnie potrzebnych maszyn, sprzętów - dodaje. Zobacz również: Stronie Śląskie: Kilkaset osób wciąż nie może wrócić do domów

