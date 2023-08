Polska, Węgry, Bośnia i Hercegowina albo Portugalia – koszykarze tylko jednego z tych krajów dostaną prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Powalczą o to od niedzieli w Gliwicach w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

/ Materiał prasowy / Biało-Czerwoni zagrają kolejno z Węgrami (13 sierpnia, godz. 13:30), Bośnią i Hercegowiną (14 sierpnia, godz. 20:30) oraz Portugalią (16 sierpnia, godz. 18:00). Półfinały zaplanowano na 18 sierpnia, a dwa dni później odbędzie się finał. Tylko zwycięzca turnieju otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. NIEDZIELA, 13 sierpnia godz. 13:30: POLSKA - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina PONIEDZIAŁEK, 14 sierpnia godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA ŚRODA, 16 sierpnia godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina PIĄTEK, 18 sierpnia godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał NIEDZIELA, 20 sierpnia godz. 14:15: finał My już teraz zapraszamy Was na ŚRODOWE spotkania. Mamy dla Was bilety! Przypomnijmy, 16 sierpnia w Gliwicach Polacy zagrają z Portugalią. Ten mecz rozpocznie się o godz. 18:00. O godz. 21:00 rozegrany zostanie mecz Węgry - Bośnia i Hercegowina. Na Wasze wpisy czekamy do wtorku do godz. 12:00. Ze szczęśliwcami, którzy zdobędą bilety, będziemy kontaktować się mailowo.

