Nowi zawodnicy. "Nie wymagamy od nich, że już zaraz będą liderami zespołu"

Kadra Polski we wtorek wieczorem trenowała już w komplecie. W jej składzie jest dwóch debiutantów. Naturalizowany w grudniu Amerykanin Luke Petrasek z Anwilu Włocławek i 18-letni Jakub Szumert z Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia.

Wkupnego nie ma. To już nie te czasy. Obaj przyjechali przygotowani z klubów w rytmie meczowym, więc jeżeli chodzi o fizyczne aspekty, nie mają problemu. Pracujemy z nimi nad taktyką. Oni są pierwszy raz i muszą poznać nasze schematy. Tego jest dużo i to może ich obciążać, ale każdy z zespołu zawsze chętnie pomaga. Chcemy, żeby się dobrze poczuli, ale nie wymagamy od nich, że już zaraz będą liderami zespołu - mówi Mateusz Ponitka.

Trudna sytuacja w klubie

Kapitan kadry jest bardzo zadowolony, że znów mógł przyjechać na zgrupowanie. Ono pozwala się też wyrwać z tej klubowej rutyny. Sytuacja Mateusza Ponitki w Partizanie Belgrad nie jest łatwa. Kapitan kadry gra mało i jak na razie jest to jeden z jego najgorszych sezonów w karierze.

Miałem trudne wejście w zespół i to też zdecydowało. Nie grałem właściwie przez dwa miesiące z powodu urazu barku. Był też rzucany między pozycjami i to też na pewno mi nie pomagało. Na pewno założenia, z jakimi szedłem do Partizana, były inne, ale to na pewno jest dla mnie też nowe doświadczenie i mogę schować nowe fanty do mojego plecaka. A co będzie dalej, zobaczymy - wyjaśnia Ponitka.

Żona Ponitki zaatakowana przez kibiców

Kapitan kadry w rozmowie z RMF FM wyjaśnił też swoje niedawne starcie z jednym z kibiców Partizana po meczu Euroligi. Doszło do niego po przegranym przez zespół z Belgradu spotkaniu z Bayernem Monachium 8 lutego.

Tu nie chodziło o to, że przegraliśmy. W tej sytuacji była zagrożona moja żona. Została zaatakowana przez jednego z kibiców, a chodziło o zamieszanie z miejscami. Stanąłem więc w jej obronie. Nic się na szczęście nie stało, ale to już nawet nie chodzi czy jestem koszykarzem, czy nie. Moi bliscy byli zagrożeni, więc jako facet stanąłem w ich obronie. Cała sytuacja nie miała nic wspólnego z wynikiem meczu - mówi Ponitka.